Cộng đồng mạng mới đây lại được một phen xôn xao với hình ảnh một chiếc Ford Ranger 2022 biển ngũ quý 4 ở tỉnh Nghệ An vừa bốc được. Cụ thể, chiếc Ford Ranger thế hệ mới mang đầu biển 37 của địa phương và phía sau là dãy số “ngũ quý 4” siêu VIP.

Ford Ranger 2022 ra biển "ngũ quý 4", chủ xe mừng như trúng độc đắc.

Ngay khi những hình ảnh cũng như thông tin của chiếc Ford Ranger 2022 đeo siêu biển số 37C-444.44 được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã dành cho chủ xe “cơn mưa lời khen” dễ thấy nhất như: "Người giàu thì thường hên", "bàn tay vàng trong làng bốc biển", "không khác gì trúng số độc đắc",…

Rõ ràng các biển số ngũ quý sẽ giúp chủ xe hái lộc với số tiền chênh lệch so với mua xe mới có thể vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng. Trường hợp của chủ nhân một chiếc xe Ford Ranger 2022 ở Nghệ An này cũng như vậy và cư dân mạng đang hóng xem có ai sẽ trả giá cao cho chiếc xe này.

Hiện tại, dòng xe bán tải Ford Ranger 2022 đang được bán chính hãng với 6 phiên bản là XL 2.0L 4x4 MT, XLS 2.0L 4x2 MT, XLS 2.0L 4x2 AT, XLS 4x4 AT, XLT 2.0L 4x4 AT và Wildtrak 2.0L 4X4 AT với giá bán từ 659 triệu đồng đến 965 triệu đồng.