Một mình City “gồng gánh” doanh số mảng ôtô của Honda Việt Nam

Theo kết quả bán hàng được Honda Việt Nam công bố, ở tháng 9 vừa qua hãng xe Nhật Bản bán được tổng cộng 1.970 xe ôtô, tăng 31,8% so với tháng 8 trước đó và tăng tới 233,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Honda City bán chạy nhất với 1.114 chiếc trong tháng 9, tăng tới 50,7% so với tháng trước.

Theo kết quả bán hàng được Honda Việt Nam công bố, ở tháng 9 vừa qua hãng xe Nhật Bản bán được tổng cộng 1.970 xe ôtô.

Mẫu xe bán chạy thứ 2 của Honda Việt Nam trong tháng 9 vừa qua vẫn tiếp tục là Honda CR-V với 715 chiếc nhưng chủ yếu là do khuyến mãi lớn lên tới gần 100 triệu đồng tại đại lý. 91 mẫu xe còn lại chia đều cho các sản phẩm khác như Honda HR-V, Accord và Civic.

Tuy rằng Honda City tại Việt Nam chưa thể so với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B như Toyota Vios hay Hyundai Accent nhưng đây vẫn là một kết quả ấn tượng. Với giá bán khởi điểm từ 529 triệu và lên tới 599 triệu đồng, Honda City là mẫu xe nhắm tới đối tượng khách hàng có nhu cầu mua ôtô để phục vụ gia đình chứ không phải kinh doanh chạy dịch vụ nên vô hình chung đã bỏ lỡ mất khá nhiều thị phần.

Honda City với 1.114 xe được bán ra trong tháng 9/2022.

Trong giai đoạn gần đây khi Toyota Vios liên tục tăng giá khiến giá bản RS cao cấp nhất của Honda City đã không còn cảm giác quá “xa vời” bởi giá của Vios hiện tại cao nhất đã lên tới 596 triệu đồng, chỉ kém 3 triệu đồng so với Honda City RS. Nhờ chênh lệch không quá lớn này, ngày càng nhiều người dùng chuyển hướng sang City hơn.

Honda City là mẫu xe nhắm tới đối tượng khách hàng có nhu cầu mua ôtô để phục vụ gia đình chứ không phải kinh doanh chạy dịch vụ.