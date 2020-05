Chi tiết Ford Ranger Wildtrak ngũ quý 5 hơn 3 tỷ ở Sài thành

Chiếc Ford Ranger biển ngũ quý này thuộc phiên bản Bi-Turbo đời 2019. Giá niêm yết của mẫu xe Ford Ranger Wildtrak Bi-Turbo 2020 là 918 triệu. Nếu giao dịch mua bán thành công, chủ xe sẽ bỏ túi khoảng 2 tỷ đồng. Xe chỉ mới chạy lướt, các tấm ni-lon bọc xe mới còn nguyên. Làm một phép so sánh nhỏ, với mức giá xe Ford Ranger Wildtrak hơn 3 tỷ đồng, khách hàng tại Việt Nam có nhiều lựa chọn trong phân khúc xe hạng sang như Mercedes GLC 300 4MATIC hay BMW X4. Nhưng đó chỉ là một cách để các bác dễ hình dung giá trị của tấm biển ngũ quý 5 mang lại. Với những chiếc xe mang biển số đẹp được rao bán thì không có mức giá sàn hay cố định nào mà theo tiêu chí thuận mua vừa bán. Người bán có thể rao giá họ mong muốn và người mua có thể xuống tiền khi cảm thấy thích. Theo quan niệm của giới làm ăn, kinh doanh thì biển số ngũ quý 5 sẽ đem lại nhiều may mắn bởi lẽ ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ... Số 5 là con số chính giữa trong dãy số tự nhiên là con số đứng ở địa thế cân bằng. Chính vì vậy chiếc Ford Ranger Wildtrak biển ngũ quý 5 lại càng đáng giá hơn so với những biển số khác. Thêm nữa với đầu 51D, biển số này sẽ có tổng cộng tới 6 con số 5, nhìn khá thuận mắt và cũng nổi bật khi chạy trên đường. Được biết, chiếc Ranger Wildtrak này hiện chạy lướt chỉ đến 100km. Đây không phải là lần đầu tiên "vua bán tải" Ford Ranger trúng biển số ngũ quý. Trước đó, đầu tháng 9 năm ngoái, một biker khá nổi tiếng ở Sài Gòn cũng từng gây sốt khi bốc trúng biển số ngũ quý 9 cho chiếc Ford Ranger Wildtrak của mình. Video: Ford Ranger WildTrak theo phong cách Adventure Australia.

