Doanh số Toyota Việt Nam tiếp tục giảm mạnh vì đại dịch COVID-19

Ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ tới doanh số bán xe Toyota Việt Nam trong những tháng gần đây. Đặc biệt, theo công bố mới nhất, doanh số bán hàng tháng 9/2021 của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, chỉ với 3.022 xe bán ra trong tháng 9 vừa qua (bao gồm xe Lexus), Toyota có doanh số giảm 53% so với cùng kỳ tháng 9/2020 (đạt 6.428 xe). Đáng chú ý, mẫu xe ăn khách Toyota Vios cũng chỉ bán được 692 xe, giảm 295 xe so với tháng 8 (đạt 987 xe) và giảm tới 2.220 xe so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 2.912 xe). Đây là doanh số bết bát nhất của Vios trong nhiều năm nay, khiến mẫu xe này bị tụt liền 6 bậc, đứng ở vị trí thứ 6 trong top 10 xe bán chạy toàn thị trường ôtô tháng 9.

Doanh số bán hàng trong tháng 9/2021 vừa qua của Toyota Việt Nam đạt hơn 3.000 xe, giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Song, kết quả trên cũng đáng ghi nhận bởi so với tháng 8/2021(đạt 2.304 xe), doanh số Toyota Việt Nam tháng 9/2021 đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Đặc biệt, cộng dồn 9 tháng của năm 2021, Toyota Việt Nam cũng đứng đầu phân khúc xe du lịch với doanh số đạt 38.873 xe (bao gồm xe Lexus). Trong đó, hai mẫu xe Toyota Corolla Cross và Vios tiếp tục góp mặt trong top 10 các mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

Bên cạnh đó, tháng 9/2021, doanh số xe lắp ráp của Toyota Việt Nam cũng đạt 1.002 xe, chiếm 33% doanh số. Xe nhập khẩu đạt 1.940 xe và doanh số bán hàng mẫu xe Lexus toàn quốc đạt 80 xe.

Toyota sắp giới thiệu tới thị trường Việt Nam mẫu xe Toyota Raize.

Trong thời gian tới, Toyota sẽ giới thiệu tới thị trường Việt Nam mẫu xe Toyota Raize – chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ đầu tiên trong dải sản phẩm của Toyota. Với thiết kế năng động và cá tính, không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng khả năng dễ vận hành,… Raize hứa hẹn sẽ giúp doanh số của Toyota Việt Nam có đà hồi phục sau chuỗi dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.