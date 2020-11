Toyota Việt Nam thăng hoa với gần 9.000 xe được tiêu thụ

(Kiến Thức) - Trong tháng 10/2020 vừa qua, doanh số của Toyota Việt Nam đạt 8.947 xe (bao gồm xe Lexus) cao nhất từ đầu năm đền nay, riêng Toyota Vios đạt 3.443 xe tăng 148% so với cùng kì năm ngoái.

Theo kết quả bán hàng được Toyota Việt Nam công bố, trong tháng 10/2020 vừa qua có tới 8.841 xe được giao tới tay người tiêu dùng. Kết quả này tăng tới 39% so với tháng 9 trước đó và tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức doanh số Toyota Việt Nam cao nhất từ đầu năm đến nay và dẫn đầu toàn thị trường. Trong đó, vua doanh số Toyota Vios vẫn tiếp tục là chủ lực của hãng xe Nhật Bản khi doanh số bất ngờ bứt phá vượt mốc 3.000 xe, đạt 3.443 chiếc và một lần nữa đánh vững vị thế là mẫu xe dẫn đầu toàn thị trường.

Toyota Vios đạt 3.443 xe tăng 148% so với cùng kì năm ngoái.

Tiếp đến, sản phẩm bán chạy thứ 2 của Toyota Việt Nam trong tháng 10 vừa qua chính là Toyota Corolla Cross với doanh số đạt 1.548 xe, tăng tới 34% so với tháng trước đó. Kết quả này không quá ngạc nhiên bởi mẫu C-SUV này hiện vẫn đang “cháy hàng”, số xe giao trong tháng 10 vừa qua chủ yếu là để trả cho các đơn đặt hàng vào tháng 8 và tháng 9 trước đó. Dẫu rằng kết quả này chưa đủ để Toyota Corolla Cross bán chạy nhất phân khúc và giúp mẫu xe này lọt top 10 xe bán chạy nhất ở tháng 10 vừa qua.

Điều đáng bất ngờ lại nằm ở Toyota Camry bởi doanh số tháng 10 của mẫu sedan hạng D này tăng trưởng tới 63% so với tháng trước, đạt 616 xe. Dù rằng vẫn nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số tháng 10/2020 của Camry có giảm 25% nhưng vẫn cho thấy được sức hút của mẫu xe này bởi mẫu xe uy hiếp đến sức bán của Camry là VinFast Lux A2.0 ở tháng 10 vừa qua không chỉ được giảm khá sâu đưa giá bán xuống ngang phân khúc hạng D mà còn được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ do được lắp ráp trong nước.

Toyota Corolla Cross bán chạy nhất phân khúc và giúp mẫu xe này lọt top 10 xe bán chạy nhất ở tháng 10 vừa qua.

Không chỉ Toyota Camry có sức bật ấn tượng trong tháng 10 vừa qua mà một mẫu xe chủ lực khác của Toyota Việt Nam cũng ghi nhận được dấu ấn tương tự, đó chính là Toyota Fortuner. Cụ thể, trong tháng 10/2020 mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung này đạt doanh số 1.104 xe, tăng tới gấp đôi so với tháng 9 trước đó. Đáng tiếc rằng với sự cạnh tranh khốc liệt của các mẫu xe bốn bánh ở tháng 10 vừa rồi, kết quả ấn tượng như vậy vẫn không thể giúp Toyota Fortuner quay trở lại top 10 mẫu xe bán chạy.

Ngoài những mẫu xe trên, những mẫu xe còn lại của Toyota Việt Nam trong tháng 10 vừa qua đa phần đều ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ. Trong đó, Toyota Innova dù có giá bán tăng khá nhiều ở phiên bản mới nhưng vẫn đạt doanh số 505 xe, tăng trưởng tới 111% so với tháng 9 trước đó. Dẫu vậy, kết quả này vẫn giảm tới 53% so với cùng kỳ nằm ngoái. Dẫu vậy, điều này cũng khó trách bởi Innova vẫn đang gặp áp lực từ những mẫu MPV 7 chỗ giá rẻ như Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga.