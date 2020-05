Đã có 25.000 xe Mitsubishi Xpander đến tay khách Việt

Chỉ trong vòng hơn một năm ra mắt, mẫu xe Mitsubishi Xpander mới đã đạt được doanh số bán hàng ấn tượng với 25.000 xe được bàn giao đến các khách hàng trong tháng 5 năm 2020. Đây là một cột mốc quan trọng minh chứng cho sự tín nhiệm của khách hàng Việt Nam với mẫu xe gia đình Xpander, đồng thời thể hiện những nỗ lực của Mitsubishi Motors Việt Nam trong cam kết mang những sản phẩm và dịch vụ bán hàng chất lượng cho khách hàng tại Việt Nam.

Xpander được biết đến là mẫu xe thiết kế đột phá với vẻ đẹp hiện đại, tính tiện dụng cao và là lựa chọn lý tưởng dành cho khách hàng tại thị trường Đông Nam Á. Trong vòng ba năm được giới thiệu, tổng số xe Xpander bán ra trên toàn cầu tính đạt 251,064 chiếc (tính đến tháng 3/2020), trong đó thị trường Việt Nam chiếm xấp xỉ 10% doanh số dù chỉ mới ra mắt hơn một năm. Không chỉ là mẫu xe bán chạy hàng đầu trong phân khúc MPV tại Việt Nam năm 2019 mà Xpander còn luôn nằm trong TOP 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Đông Nam Á năm 2018, 2019.

Tiêu biểu ở Indonesia, mẫu xe giá rẻ Mitsubishi Xpander được xem là thành công nhất trong năm 2018 khi đạt được 9 giải thưởng quan trọng đến từ các tạp chí về xe uy tín, lọt vào Top đầu doanh số trong nhiều tháng liên tiếp. Tại Philippines, trong năm 2019, Xpander cũng giành được giải thưởng “Model of the Year – Mẫu xe của năm” và “Best Design – Mẫu xe có thiết kế xuất sắc nhất” cho hạng mục xe MPV. Bước sang năm 2020, mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander tiếp tục đạt giải thưởng “The Best Small MPV - MPV cỡ nhỏ tốt nhất năm 2020” do tổ chức Otomotif Award Indonesia bình chọn và đánh giá, đây là lần thứ 2 Xpander nhận được giải thưởng này tại thị trường Indonesia.

Tại Việt Nam, Xpander đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khách hàng nhờ thiết kế Dynamic Shield hiện đại, nội thất rộng rãi, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, vận hành ổn định và nhiều trang bị tiện nghi theo triết lý Omotenashi trong xe. Xpander đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong phân khúc MPV, là lựa chọn lý tưởng của nhiều gia đình.