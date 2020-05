Cận cảnh Ford Mustang 55th Edition hơn 3 tỷ đồng tại Hà Nội

Số lượng dòng xe thể thao Ford Mustang mới thế hệ thứ 6 tại Việt Nam đã có hơn 60 chiếc, vì thế, giới mê xe đã bắt đầu nhẵn mặt với các mẫu xe này dù có không ít xe thuộc bản nâng cấp đời 2018. Tuy nhiên, gần đây các bạn trẻ đã có dịp xôn xao với hình ảnh một chiếc xe thể thao Ford Mustang màu sơn đỏ mới về Hà Nội. Không ít người cho rằng đây là 1 trong 55 chiếc xe Ford Mustang 55th Edition 2020 được sản xuất trên toàn thế giới mới về Việt Nam nhưng sự thật thì như thế nào? Tin đồn này xuất hiện từ thông tin rao bán xe và logo Mustang Fifty Five Years đặt bên trong khoang lái chiếc xe Ford Mustang màu đỏ này. Tuy nhiên, đây chỉ là một logo để tạo sự nhận biết cho các mẫu xe được sản xuất trong năm 2019, đánh dấu sinh nhật lần thứ 55 của dòng xe Ford Mustang. Ở bên ngoài dòng xe Ford Mustang 55th Edition không có nhiều sự thay đổi hay điểm nhấn ở ngoại hình so với các phiên bản tiêu chuẩn. Ngoại thất chiếc Ford Mustang 55th Edition về Hà Nội có màu sơn đỏ với các chi tiết sơn màu đen để tạo điểm nhấn. Vòng ra phía đuôi xe, Ford Mustang 55th Edition có một sự nâng cấp nhẹ ở ống xả khi có trang bị ống xả kép ở 2 bên nhằm mang đến tiếng nổ uy lực hơn so với ống xả đơn trên các dòng xe Ford Mustang xuất hiện trước đó tại Việt Nam. Diện mạo của chiếc xe thể thao Ford Mustang 55th Edition đầu tiên ở Hà Nội khi nhìn từ bên hông xe. Trong khi đó, còn có một chiếc xe Ford Mustang 55th Edition khác về Việt Nam nhưng cư trú ở Sài thành. So với phiên bản 2017, Ford Mustang đời 2019 này có nâng cấp nhẹ ngoại hình với đèn pha, nắp capô và cản va sau thiết kế lại. Cận cảnh bên trong khoang lái của mẫu xe thể thao Ford Mustang 55th Edition đầu tiên về Hà Nội. Khác với chiếc xe Ford Mustang 55th Edition ở Sài thành có ghế ngồi bọc da 2 màu tương phản, mẫu xe thể thao Ford Mustang 55th Edition ở Hà Nội được bọc duy nhất màu đen. Vẻ đẹp của bảng đồng hồ trên chiếc Ford Mustang 55th Edition đầu tiên về Hà Nội. Chiếc xe thể thao Ford Mustang 55th Edition đầu tiên về Hà Nội vẫn sử dụng động cơ EcoBoost, 4 xy-lanh, dung tích 2.3 lít. Xe sản sinh ra công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 474 Nm. Động cơ trên Ford Mustang đời 2018 sẽ đi cùng với hộp số tự động 10 cấp mới thay vì loại tự động 6 tốc độ của phiên bản trước. Những chiếc Ford Mustang đời 2018 sử dụng động cơ EcoBoost trở về sau này có giá bán hơn 2,3 tỷ đồng, nhưng riêng giá xe Ford Mustang 55th Edition được chào bán tại Việt Nam lên tới hơn 3 tỷ đồng. Video: ra mắt xe thể thao Ford Mustang 55th Edition 2020.

