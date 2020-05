Cận cảnh Mazda6 nâng cấp mới từ 935 triệu đồng tại Malaysia

Mazda6 2.0L thế hệ mới rõ ràng là phiên bản có giá cả phải chăng nhất, với mức giá xe Mazda6 2020 tại Malaysi từ 173.659 RM (khoảng 935 triệu đồng), chưa gồm bảo hiểm. Tiếp theo là 2.5L Sedan giá 211.418 RM (khoảng 1,13 tỷ đồng), 2.5L Touring và 2.2 Diesel Sedan có giá tương ứng là 215.418 RM và 219.851 RM (khoảng 1,15 và 1,18 tỷ đồng).



Dưới nắp ca-pô, Mazda6 2.0L Sedan nâng cấp mới được trang bị động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, kết hợp dẫn động cầu trước và hộp số tự động chuyển đổi mô-men xoắn 6 cấp SkyActiv-Drive. Cỗ máy này cho công suất 162 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 213Nm tại 4.000 vòng/phút, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 6,5 lít / 100km.



Nâng cấp mới của Mazda6 là G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) của Mazda, đây là phiên bản cập nhật của hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC) ban đầu, nhằm cung cấp cho xe chuyển động mượt mà hơn, bằng cách vừa thay đổi mô-men xoắn của động cơ để đáp ứng với đầu vào tay lái, vừa kiểm soát véc-tơ mô-men xoắn bằng lực hãm.



Về trang bị, bản thấp nhất có đèn pha và đèn hậu LED, bánh xe hợp kim 17 inch đi kèm lốp 225/55, đá chân mở cốp, khởi động động cơ không cần chìa khóa, cần gạt nước tự động, camera lùi cùng 8 cảm biến đỗ xe (4 trước và 4 sau). Ở bên trong, xe sở hữu màn hình đồng hồ đo LCD 4,6 inch, màn hình hiển thị trên kính chắn gió, bọc da nội thất, điều hòa 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có chức năng nhớ vị trí và ghế hành khách phía trước chỉnh 6 hướng.



Về mặt an toàn, Mazda6 2.0L Sedan 2020 mới được trang bị 6 túi khí, ABS, EBD, EBA, kiểm soát ổn định động, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ leo dốc, xuống dốc, ghế an toàn trẻ em Isofix và hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn cho hàng ghế trước. Các tùy chọn màu sắc cho Mazda 6 bao gồm Soul Red Crystal, Machine Grey, Snowflake White Pearl, Deep Crystal Blue, Sonic Silver, Titanium Flash và Jet Black. Khách hàng mua xe đều nhận được gói bảo hành 5 năm hoặc 100.000km và gói bảo trì miễn phí

Video: Chi tiết xe sedan Mazda6 nâng cấp mới.





