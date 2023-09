Video: Xem tay đua Việt đánh giá Honda Civic Type R 2023.

Vào ngày 158/2023 vừa qua, việc cấp biển số định danh đã chính thức được áp dụng trên toàn nước, điều này sẽ giúp cho các cơ quan chức năng dễ dàng quản lý hơn, đồng thời, cũng tạo điều kiện cho người dân có thể mua được biển số đẹp. Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ 15/8/2023, biển số ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Biển số định danh vẫn được cấp cho người dân theo quy định như hiện nay, chỉ khác về cách quản lý, không phát sinh thêm bất kỳ thủ tục nào. Chủ xe định danh biển đẹp từ Lexus ES sang Honda Civic Type R.

Hiểu đơn giản là sau ngày 15 tháng 8, nếu bạn đang sở hữu 1 chiếc ôtô nào mang biển đẹp, bạn có thể định danh biển số đó cho mình trọn đời, và sẽ được gắn qua bất kỳ chiếc xe nào dù đó là siêu xe hay xe bình dân, miễn cùng chủng loại là ô tô con. Để định danh được, bạn phải bán đi chiếc xe ôtô cũ gắn biển số đẹp đó, cơ quan chức năng sẽ thu giữ lại biển số, và cấp nó trở lại khi bạn mua xe mới.



Và mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh chiếc biển số 51F-969.69 được gắn cho 2 chiếc xe đắt tiền là Honda Civic Type R 2023 và Lexus ES đời 2015 đã khiến dân mạng xôn xao, thông tin ban đầu cho biết, chủ cũ của chiếc Lexus ES đời 2015 mang biển số 51F-969.69 đã định danh biển số đẹp này cho mình, sau đó, đã bán đi chiếc Lexus ES đời 2015 để hoàn thành các thủ tục thu giữ và cấp đổi biển số 51F-969.69 sang cho xe đua đường phố Honda Civic Type R. Thậm chí, khi thông tin chưa được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã trách tay chơi này khi định danh biển số đẹp từ Lexus ES đời 2015 cho 1 chiếc xe Honda Civic, nhưng khi được giải thích là xe Type R, họ đều quay xe, cho rằng xe đẹp, biển VIP quá xứng tầm.

Chiếc Honda Civic Type R biển số đẹp 51F-969.69 rất được giới mê biển và các doanh nhân sưu tập biển đẹp yêu thích, lý do vì nó mang hàm ý tài lộc trọn đời. Đây có thể là chiếc xe Honda Civic Type R độc nhất Việt Nam mang đầu số 51F hiện tại, biển số xe định danh này khá đẹp, mang hàm ý tài lộc trọn đời.



Honda Civic Type R 2023 và Lexus ES tuy không cùng phân khúc nhưng lại có giá bán gần bằng nhau, thậm chí, bạn cầm dưới 3 tỷ đồng dễ dàng vào showroom chính hãng hoặc các showroom chuyên mua bán xe cũ đã có thể sở hữu Lexus ES, nhưng với Honda Civic Type R 2023, gần như không thể trong thời gian này, lý do là Honda Việt Nam sẽ giới hạn số lượng xe Civic Type R 2023 được bán trong nước, dự kiến là khoảng 18 chiếc, đã có khách hàng đặt mua từ năm ngoái, vì thế, giá trị của Honda Civic Type R 2023 sẽ cao hơn Lexus ES, đó chính là lý do vì sao 1 dân chơi đã bán đi chiếc xe sang tầm trung để định danh biển số đẹp cho xe đua đường phố.



Chúng tôi đang chờ đợi liệu có đại gia nào đang sở hữu biển ngũ quý sẽ định danh cho các xe VIP như Rolls-Royce hay siêu xe, hãy cùng chờ đón trong thời gian tới.

Về chiếc xe đua đường phố Honda Civic Type R 2023 mới được định danh biển số đẹp 51F-969.69, xe có màu sơn xanh Racing Blue Pearl, đây là 1 trong 5 màu áo cơ bản của dòng xe hiệu suất cao nhà Honda Civic, 4 màu còn lại là đỏ Rallye Red, đen Crystal Black Pearl, xám Sonic Grey Pearl và trắng Championship White, có thể thấy, đây cũng là màu sơn duy nhất có ý nghĩa tên gọi Racing, đua xe. Ngoài việc được sơn màu xanh Racing Blue Pearl, ngoại thất chiếc xe đua đường phố Honda Civic Type R 2023 này còn có nhiều điểm nhấn khá quan trọng như lưới tản nhiệt mới, được sơn đen tạo điểm nhấn, hốc gió và cản trước cũng được sửa đổi thiết kế, vừa tạo ra tính nhận biết của một xe hiệu suất cao với bản thường còn giúp cho xe đảm nhận được tính khí động học tốt hơn.

Tiếp đến là việc chiếc xe Honda Civic Type R 2023 còn có bộ mâm đa chấu kép 19 inch, sơn đen, cùm phanh màu đỏ, vỏ gương hay viền cửa sổ sơn đen. Đằng sau xe Honda Civic Type R 2023 có 3 cụm ống xả sáng bóng, rất dữ dằn, cánh gio đuôi cố định thiết kế phong cách xe đua.

Honda Civic Type R 2023 được lắp trái tim 4 xi-lanh thẳng hàng K20C1, dung tích 2.0 lít, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa 315 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 420 Nm trong khoảng 2.600 đến 4.000 vòng/phút. Sức mạnh này đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp, nhờ đó, Honda Civic Type R cho phép xe đạt vận tốc tối đa 272 km/h. Hộp số sàn nâng cấp này kết hợp với hệ thống vù ga tự động (Rev Match System), hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái mượt mà, đầy phấn khích. Bên cạnh đó, phiên bản hiệu suất cao của dòng Honda Civic còn có 4 chế độ lái, bao gồm Comfort, Sport, Individual và +R.