Hệ thống âm thanh Bentley Batur mua được Mazda CX-5 tại Việt Nam

Bentley Batur siêu sang chỉ sản xuất với số lượng giới hạn đúng 18 chiếc trên toàn thế giới. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe nhà giàu này có giá lên đến 1,65 triệu Bảng (khoảng 50,3 tỷ đồng). Góp một phần vào giá bán đắt đỏ kể trên chính là hệ thống âm thanh Bentley Batur. Mẫu xe siêu sang này được trang bị hệ thống âm thanh mới phát triển của Naim với giá bán lên tới 25.000 Bảng (khoảng 763 triệu đồng). Như vậy, riêng hệ thống âm thanh này đã có giá ngang ngửa bản thấp của những mẫu xe như Mazda CX-5 hoặc Toyota Corolla Cross ở Việt Nam. Theo hãng Bentley, hệ thống âm thanh Naim trên Bentley Batur là kết quả của 10.000 giờ phát triển và sáng tạo. Đây là sản phẩm hợp tác giữa bộ phận Mulliner của Bentley, hãng âm thanh Naim và Focal. Đồng thời, trang bị này được phát triển dựa trên hệ thống âm thanh “Naim for Bentley” đã phục vụ khách hàng của thương hiệu Anh quốc trong hơn 15 năm qua. Được gọi bằng cái tên “Naim for Mulliner", hệ thống âm thanh của Batur bao gồm 20 loa với 6 loa tweeter, 9 loa midrange, 2 loa trầm (woofer), 2 bộ chuyển đổi âm trầm chủ động và 1 loa siêu trầm (subwoofer). Trong đó, loa tweeter và midrange có thêm phần mềm mới, được chọn để tạo ra tiếng treble mượt mà. Theo Bentley, loa midrange là trang bị khó chế tạo nhất vì phải cân bằng giữa âm treble và bass đồng thời chuyển đổi mượt mà giữa 2 âm này. Không chỉ có hệ thống âm thanh "hàng tuyển", Bentley Batur còn đắt giá vì nội thất có thể trang trí bằng vàng 18 karat in 3D. Chi tiết bằng vàng nổi bật nhất bên trong xe chính là viền của núm xoay Charisma Dial trên cụm điều khiển trung tâm. Núm xoay này dùng để chọn các chế độ lái của xe đồng thời tích hợp nút bấm khởi động máy. Ngoài ra, Bentley Batur còn có những chi tiết bằng vàng khác ở điều hòa và vô lăng. Lượng vàng bên trong xe có trọng lượng tối đa 210 gam. Khi mua mẫu xe siêu sang này, khách hàng có đến cả triệu trang bị tùy chọn để chi tiền. Ví dụ như ghế của xe có thể bọc bằng da carbon, sợi tổng hợp tự nhiên, da lộn hoặc sợi tái chế. "Trái tim" của Bentley Batur là động cơ xăng W12, tăng áp kép, dung tích 6.0L, tạo ra công suất tối đa 730 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Theo Bentley, đây là siêu phẩm xe xăng cuối cùng của hãng. Với động cơ mạnh mẽ, Bentley Batur có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,5 giây và đạt tốc độ tối đa 355 km/h. Sức mạnh được truyền tới 4 bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và bộ vi sai chống trượt điện tử. Những trang bị còn lại của Bentley Batur gồm có hệ thống treo khí nén thích ứng, hệ thống kiểm soát chống lật chủ động bằng điện tử, hệ thống phanh Carbon-Silicon-Carbide (CSiC) với đĩa phanh 440 mm, đi kèm cùm phanh 10 piston phía trước, đĩa phanh 410 mm với cùm phanh 4 piston phía sau, vành la-zăng 22 inch, lốp Pirelli và nhiều chi tiết ngoại thất bằng carbon hoặc sợi tự nhiên. Video: Giới thiệu xe siêu sang Bentley Batur bản giới hạn.

