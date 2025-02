Cận cảnh Honda City Apex Edition 2025 đặc biệt, từ 365 triệu đồng

Honda City Apex Edition 2025 mới sở hữu ngoại thất thanh thoát với các đường nét sóng lượn tạo điểm nhấn. Xe nổi bật với tông màu chủ đạo Platinum White Pearl (trắng ngọc trai), bên cạnh các tùy chọn màu sắc khác như bạc ánh kim, xám phong cách và đỏ đam mê. Cụ thể, mẫu xe sedan cỡ B Honda City Apex Edition bản đặc biệt được phát triển dựa trên bản V và VX của mẫu sedan hạng B này. So với bản thường, xe được bổ sung một số thay đổi ở cả ngoại thất lẫn nội thất. Thiết kế của Honda City Apex Edition 2025 tại Ấn Độ được tinh chỉnh trở nên thanh thoát hơn với nhiều đường sóng lượn tạo điểm nhấn. Xe trang bị logo "Apex" trên chắn bùn trước và cửa cốp sau. Ngoài ra, City Apex Edition vẫn có phần đẩu xe với thanh chrome được làm mỏng, lưới tản nhiệt mở rộng với thiết kế tổ ong, cụm đèn pha LED. Phía sau xe chỉ có cản sau và cánh lướt gió cỡ nhỏ trên nắp cốp. Bước vào bên trong, Honda City Apex Edition 2025 gây ấn tượng với hai tông màu nội thất be và đen. Ghế ngồi được bọc da màu be mới với logo Apex thêu nổi, kết hợp cùng bảng điều khiển bằng da giả cao cấp và các chi tiết đệm cửa mang biểu tượng Apex Edition độc quyền. Điểm nhấn khác là hệ thống đèn viền 7 màu quanh bảng điều khiển, tạo không gian sang trọng và hiện đại. Hệ thống giải trí vẫn sử dụng màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của người dùng. Một trong những điểm sáng của Honda City Apex Edition là hệ thống hỗ trợ lái xe Honda Sensing, thường thấy trên các mẫu xe phân khúc cao hơn. Công nghệ này bao gồm: Phanh khẩn cấp tự động. Hỗ trợ giữ làn đường. Đèn pha tự động. Kiểm soát hành trình thích ứng (hỗ trợ cả tốc độ thấp). Cảnh báo xe phía trước khởi hành. Honda City Apex Edition 2025 sử dụng động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Người dùng có thể lựa chọn giữa hộp số sàn hoặc hộp số tự động vô cấp CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ấn tượng ở mức 5,4 lít/100 km, phù hợp cho cả di chuyển trong đô thị và đường trường. Mức giá xe Honda City Apex Edition 2025 tại các đại lý ở Ấn Độ khởi điểm từ 13,30 lakh Rs (khoảng 365 triệu đồng). Phiên bản này có cả tùy chọn hộp số sàn và tự động, nhưng số lượng xe được sản xuất rất hạn chế. Tại Việt Nam, Honda City được phân phối 3 phiên bản gồm G,L và RS với mức giá dao động từ 499 đến 569 triệu đồng. Mặc dù giá bán không rẻ so với các đối thủ nhưng mẫu sedan cỡ B này vẫn thường xuyên có mặt trong top xe bán chạy của tháng cũng như trong phân khúc. Video: Giới thiệu Honda City Apex Edition 2025 đặc biệt.

