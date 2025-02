Chi tiết SUV điện BYD Atto 2 sắp ra mắt, từ 723 triệu đồng

Chiếc crossover điện cỡ nhỏ BYD Atto 2 2025 mới sẽ ra mắt tại Pháp với mức giá khởi điểm là 28.990 EUR (30.450 USD). Mẫu xe này sẽ sớm được bán ra, cạnh tranh với các đối thủ từ Kia, Opel và Peugeot. Atto 2 được bán tại Trung Quốc dưới tên Yuan Up . Chiếc crossover điện cỡ nhỏ BYD Yuan Up đã gia nhập thị trường Trung Quốc vào tháng 3/2024 với mức giá dao động từ 96.800 – 119.800 nhân dân tệ (13.350 – 16.530 USD). Doanh số bán hàng trong nước của xe đạt 134.839 chiếc vào năm ngoái. Năm nay, BYD sẽ ra mắt Yuan Up tại châu Âu dưới tên gọi Atto 2. Giá xe BYD Atto 2 tại Pháp sẽ rẻ hơn Kia Niro 5.000 EUR (5.250 USD), Opel Mokka-e 6.000 EUR (6.300 USD) và Peugeot e-2008 7.000 EUR (7.350 USD). Chỉ có mẫu xe nhỏ Citroen e-C3 rẻ hơn 6.000 EUR so với mẫu xe khởi điểm của BYD. Theo thông tin trước đó, BYD Atto 2 chạy điện sẽ có mặt tại châu Âu với hai phiên bản: Active và Boost. Chiếc xe cơ bản này được trang bị tiêu chuẩn pin LFP 45,12 kWh hỗ trợ công suất sạc DC 65 kW. Bộ pin này cung cấp năng lượng cho một động cơ điện duy nhất với công suất 130 kW (174 mã lực) và 290 Nm. Atto 2 có thể tăng tốc lên 100 km/h trong 7,9 giây. Phạm vi WLTP là 312 km. BYD Atto 2 Active có bánh xe 17 inch, ghế da, màn hình 10,1 inch, camera chiếu hậu, radar đỗ xe phía sau, sáu loa và sáu túi khí. Có vẻ như biến thể này của chiếc crossover rẻ nhất của BYD sẽ có giá 28.990 EUR tại Pháp. Phiên bản Atto 2 Boost đắt tiền hơn có gương chiếu hậu gập điện, vô lăng có sưởi, ghế có sưởi, đèn chiếu sáng xung quanh, kệ để đồ Boost, màn hình 12,8 inch và tám loa. Các tính năng khác bao gồm radar đỗ xe phía trước và hệ thống camera quan sát xung quanh. Giá của nó vẫn chưa được tiết lộ. BYD Atto 2 (Yuan Up) đứng trên kiến trúc mô-đun e-Platform 3.0. Chiếc crossover nhỏ này có kích thước 4310/1830/1675 mm và chiều dài cơ sở 2620 mm. Nó có bốn biến thể màu thân xe: xanh lá cây, xám, trắng và đen. Sức chứa cốp xe đạt 400 lít. Sức chứa tối đa khi gập hàng ghế sau là 1.340 lít. Video: Giới thiệu SUV điện BYD Atto 2 mới.

