Chi tiết xe "Tàu" Baojun RS-3 2020 chưa đến 300 triệu đồng

Baojun - thương hiệu con tại Trung Quốc của tập đoàn General Motors - đã tung ra một mẫu SUV cỡ B mới mang tên RS-3 ở thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Baojun RS-3 2020 mới là mẫu xe thứ 4 trong danh mục sản phẩm mới đã được giới thiệu trong năm nay của thương hiệu Baojun, sau SUV cỡ C RS-5, MPV RM-5 và sedan RC-6. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ R mới nhất do liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) phát triển, RS-3 cũng sử dụng ngôn ngữ thiết kế "hình dạng liên sao" của thương hiệu Baojun. Trên đầu xe xuất hiện lưới tản nhiệt và logo mới. Nối liền với lưới tản nhiệt là dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh. Ngoài ra, mẫu xe SUV Baojun RS-3 còn đi kèm cụm đèn pha chia đôi hầm hố, nằm bên dưới dải đèn LED định vị ban ngày và chắn bùn trước phồng lên. Bên sườn, Baojun RS-3 có những chi tiết thiết kế đáng chú ý như nẹp nhựa màu đen bao quanh thân xe và nóc được thiết kế như nằm lơ lửng nhờ các cột sơn màu đen bóng. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim 5 chấu kép và sơn ngoại thất phối 2 màu khá thời trang. Baojun RS-3 2020 phối 2 màu sơn khá đẹp mắt. Thiết kế đuôi xe của mẫu SUV cỡ B này cũng ấn tượng không kém với cụm đèn hậu chia đôi, tương tự đèn pha và gợi liên tưởng đến MPV Baojun RM-5 mới. Bên trong, Baojun RS-3 được trang bị mặt táp-lô hiện đại với màn hình trung tâm của hệ thống thông tin giải trí nằm độc lập và bảng táp-lô kỹ thuật số. Những điểm nhấn khác trong nội thất của mẫu SUV dành cho Trung Quốc này bao gồm vô lăng và ghế thể thao hay nút bấm giống phím đàn piano giống xe Peugeot trên cụm điều khiển trung tâm. Không dừng ở đó, RS-3 còn có khá nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống kết nối mới nhất của thương hiệu Baojun. Hệ thống này bao gồm tính năng kết nối với điện thoại thông minh, ra lệnh bằng giọng nói và nâng cấp qua WiFi. Đặc biệt, Baojun RS-3 sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình Level 2 do Bosch cung cấp, có thể kích hoạt ngay cả ở vận tốc lên đến 130 km/h. Thuộc phân khúc SUV cỡ B, Baojun RS-3 sở hữu chiều dài 4.305 mm, rộng 1.748 mm, cao 1.597 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. Theo nhà sản xuất, kích thước này đủ để mang đến không gian nội thất rộng rãi cho cả người dùng lẫn đồ đạc đi kèm. Cung cấp sức mạnh cho Baojun RS-3 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực. Động cơ này kết hợp với hộp số CVT hoặc hộp số sàn 6 cấp. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Baojun RS-3 với 4 bản trang bị bán ra từ 71.800 - 89.800 Nhân dân tệ (khoảng 236 - 295 triệu đồng). Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai ix25 hay Honda XR-V. Video: Ra mắt xe SUV cỡ B - Baojun RS-3 2020 tại Trung Quốc.

