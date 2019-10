Baojun 530 2020 phong cách Chevrolet Captiva chỉ 225 triệu đồng

Những thay đổi ở mẫu xe Baojun 530 2020 mới về mặt thiết kế ngoại thất bao gồm thiết kế lưới tản nhiệt được cập nhật, đèn pha LED mỏng hơn và dài hơn, bên cạnh cản trước mới được sửa đổi nhẹ hàng thể thao hơn. Chưa dừng lại đó, ‘’dàn chân’’ xe cũng được nâng cấp với bộ mâm thể thao và năng động hơn. Bên trong cabin, Baojun 530 nâng cấp mới được trang bị thêm màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,4 inch hỗ trợ cập nhật phần mềm không dây, bên cạnh việc có thể sử dụng để kiểm soát các chức năng khác nhau bên trong nội thất như: hệ thống điều hòa, điều hướng, thông tin giải trí và nhiều các chức năng khác. Ngoài ra, nó cũng tích hợp ra lệnh bằng giọng nói bằng các câu lệnh để kích hoạt hệ thống HVAC, phá nhạc, gửi tin nhắn (WeChat), đóng/ mở cửa sổ trời trong xe. Chưa hết, màn hình còn điều khiển hệ thống camera quan sát xung quanh xe, sấy gương, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe,… Về cơ bản, mẫu Chevrolet Captiva thế hệ mới đang bán tại Thái Lan hay một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á đang chia sẻ chung một nền tảng với mẫu Baojun 530 này. Về kích thước, Baojun 530 có chiều dài tổng thể 4.695 mm (184,8 in), chiều rộng 1.835 mm (72,2 in) và chiều cao 1.750 mm (68,9 in). Xe có chiều dài cơ sở 2.750 mm (108,3 in). Làm so sánh, kích thước này của Baojun 530 nhỉnh hơn so với Hyundai Tucson, hoặc lớn hơn so với Honda CR-V 1.5L turbo: ‎4.584 x 1.855 x 1.679mm + chiều dài cơ sở 2.660mm. Baojun 530 có nhiều cấu hình chỗ ngồi khác nhau bao gồm: 2 + 3, 2 + 2 + 2 hoặc 2 + 3 + 2 – 05 chỗ hoặc 07 chỗ (kiểu 5+2). ‘’Trái tim’’ của Baojun 530 là động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.5L tăng áp cho công suất tối đa 143 mã lực tại 5.000 v/p và mô-men xoắn cực đại đạt 250Nm tại dải vòng tua 1.600 – 3.600 v/p. Động cơ Captiva mới sử dụng tăng áp được cung cấp bởi Honeywell Garrett® giúp phát huy sức mạnh cho chiếc crossover ngay từ vòng tua máy 1.000 vòng / phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT) hoặc hộp số sàn 6 cấp (6MT). Liên doanh SAIC-GM-Wending đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe này, giá xe Baojun 530 facelift 2020 mới với dao động trong khoảng từ 77.800 đến 99.800 Nhân Dân Tệ (khoảng 225 – 327 triệu đồng theo tỷ giá hối đoái hiện tại) Video: Chi tiết Baojun 530 2020 phong cách Chevrolet Captiva.

