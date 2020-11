Chi tiết Ford EcoSport Active 2021 từ 28.250 USD tại Anh

Ford vừa giới thiệu EcoSport phiên bản Active tại Anh. So với EcoSport tiêu chuẩn, EcoSport Active có ngoại hình cứng cáp hơn. Giá xe Ford EcoSport Active 2021 khoảng 28.250 USD, đắt hơn bản tiêu chuẩn 4.000 USD. Ford EcoSport Active 2021 có thiết kế bên ngoài cứng cáp hơn do lấy cảm hứng từ các dòng SUV off-road. EcoSport Active được bổ sung ốp nhựa thân xe, vòm bánh xe, ốp gầm trước và sau. Ở phía trước, lưới tản nhiệt Ford EcoSport Active 2021 mới được tinh chỉnh và tăng khoảng sáng gầm. Bộ mâm xe hợp kim 17 inch được làm mới với họa tiết chữ Y. Đáng chú ý là xe có tùy chọn ngoại thất 2 tone màu trẻ trung. Xe còn có huy hiệu A (Active) ở chắn bùn trước. Bên trong xe, mẫu SUV cỡ B Ford EcoSport Active 2021 được trang bị ghế ngồi bọc da, hàng ghế trước có huy hiệu chữ A. Các trang bị khác bên trong gồm màn hình thông tin giải trí 8 inch, kính sau tối màu. Còn lại, xe có các trang bị tiêu chuẩn như vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút bấm chức năng, hệ thống giải trí SYNC 3 tương thích Apple CarPlay/Android Auto và dàn âm thanh 6 loa. "Khách hàng cho biết họ thích kiểu dáng thể thao và nội thất thực dụng của EcoSport. Do đó, chúng tôi quyết định làm đậm những cá tính này với chiếc EcoSport Active. Với phong cách chắc chắn, EcoSport Active sẽ là lựa chọn thích hợp cho những khách hàng thích phiêu lưu", ông Roelant de Waard, đại diện của Ford châu Âu cho biết. Ford EcoSport Active thế hệ mới sử dụng động cơ tăng áp EcoBoost 1.0L, sản sinh công suất 123 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Sức mạnh truyền đến trục bánh trước qua hộp số sàn 6 cấp. Theo công bố của Ford, EcoSport Active có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,9-6 lít/100 km. Với việc bổ sung EcoSport Active, Ford phân phối 4 phiên bản của EcoSport tại Anh, bên cạnh bản Zetec, Titanium và ST-Line. Tương tự EcoSport đời mới, mẫu SUV off-road này cũng loại bỏ bánh dự phòng ở đuôi xe. EcoSport Active có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.096 x 1.765 x 1.665 (mm), chiều dài cơ sở xe ở mức 2.520 mm. EcoSport Active có các tính năng an toàn như 7 túi khí, hệ thống phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình tích hợp giới hạn tốc độ thông minh, hệ thống nhận diện biển báo, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo áp suất lốp. Tại Việt Nam, EcoSport là mẫu xe có doanh số cao trong nhóm SUV đô thị. Xe có 3 phiên bản với giá từ 603 triệu đến 686 triệu đồng. Ford EcoSport là đối thủ của Hyundai Kona, Kia Seltos. Video: Chi tiết Ford EcoSport Active 2021 thế hệ mới.

