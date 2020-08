Ford EcoSport tại Việt Nam "xả hàng", giảm gần 100 triệu đồng

Thị trường ôtô Việt Nam vừa chứng kiến màn giảm giá Ford EcoSport chưa từng có trong lịch sử, mẫu CUV phân khúc B đã có mức giả kỷ lục gần 100 triệu đồng, bản Ambiente MT thấp nhất giá chỉ còn 455 triệu đồng (giá niêm yết 545 triệu đồng). Các bản Ambiente AT, Trend AT, Titanium 1.5 AT và Titanium 1.0 AT có giá lần lượt là 489 - 531 - 523 - 664 triệu đồng (mức giá niêm yết tương ứng là 569 - 593 - 548 - 689 triệu đồng).

Ford tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc EcoSport đời 2020 mới.

Sau động thái "xả hàng, dọn kho" đầy bất ngờ này, các đại lý Ford tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc EcoSport đời 2020 mới, thực tế, đây chỉ là bản nâng cấp trang bị chứ không phải bản facelift. Dự kiến, xe sẽ về đại lý vào tháng 10 năm nay.



Ford EcoSport 2020 mới sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước và hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Theo các đại lý, giá bán của EcoSport mới sau thương lượng thực tế sẽ dao động chỉ từ 470 - 640 triệu đồng, có tặng kèm một số phụ kiện hay bảo hiểm thân vỏ.



Như các bức ảnh chụp tại Hải Dương hồi đầu năm nay, Ford EcoSport 2020 có vẻ đã bị lược bỏ đi bộ lốp sơ-cua treo ở cửa sau của xe. Ở đuôi xe, Ford EcoSport 2020 được trang bị thêm một tay nắm mạ chrome mới.

Đối với nội thất, vô-lăng của mẫu xe SUV Ford EcoSport 2020 xuất hiện thêm 2 phím chức năng, bao gồm Cruise Control và giới hạn tốc độ (LIM). Trước đây, người dùng Ford EcoSport thường phải tự độ thêm 2 chức năng này vì xe nguyên bản không có sẵn.

Về truyền động, chưa rõ Ford EcoSport 2020 có sự thay đổi nào về động cơ hay không. Hiện tại, mẫu xe này đang được bán ra tại thị trường Việt Nam với 2 tuỳ chọn động cơ, bao gồm động cơ Ecoboost tăng áp 1.0L và động cơ hút khí tự nhiên 1.5L, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp SelectShift.