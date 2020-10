Ford EcoSport 2020 từ 603 triệu tại Việt Nam, "đấu" Kia Seltos

Ford EcoSport 2020 mới vừa ra mắt tại Việt Nam được sản xuất tại nhà máy Ford Hải Dương và sẽ chính thức giao đến tay khách hàng Việt Nam từ ngày 9/10/2020. Xe vẫn có 8 lựa chọn màu sắc không thay đổi và với việc lắp rắp CKD, khách hàng sẽ được giảm tới 50% phí trước bạ trong năm nay. Ở phiên bản 2020, ngoại hình của Ford EcoSport thế hệ mới đã được tinh chỉnh lại nhằm phát huy tối đa khả năng linh hoạt khi di chuyển trong đô thị bằng cách loại bỏ chụp ốp bánh xe dự phòng phía sau. Phiên bản Ambient đã không còn nằm trong danh sách lựa chọn. Cùng với đó là hộp số sàn cũng không còn nữa. Loại bỏ một số chi tiết, kích thước của EcoSport 2020 đã nhỏ gọn hơn trước, chỉ còn 4.096 x 1.765 x 1.665 mm, ngắn hơn tới gần 300 mm. Nhờ loại bỏ bánh xe phía sau, người dùng sẽ đóng mở cửa sau nhẹ nhàng hơn, đồng thời giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu nhờ giảm được trọng lượng xe. Ngoài thay đổi đáng kể ở phần đuôi, những điểm mới trên Ford EcoSport 2020 đến từ cụm đèn chiếu sáng phía trước, hệ thống đèn Projector đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Bản Trend sử dụng đèn Halogen, còn bản Titanium đã được nâng cấp lên đèn HID. Gương chiếu hậu bên của Ford EcoSport 2020 đã được nâng cấp lên dạng gập điện và tự động gập khi khóa cửa. Hệ thống khóa cửa thông minh chuyển từ nút bấm sang dạng cảm ứng trên tay nắm cửa. Đáng tiếc là hệ thống phanh của mẫu xe này đã chuyển từ 4 đĩa thành 2 đĩa bánh trước và tang trống bánh sau. Kiểu dáng la-zăng và kích thước không đổi. Những nâng cấp nổi bật bên trong của mẫu xe mới có thể kể tới như hệ thống kiểm soát hành trình, giới hạn tốc độ, nâng hạ kính 1 chạm cho vị trí người lái, khóa trẻ em. Với việc không còn lốp dự phòng nên để đảm bảo an toàn cho chuyến hành trình di chuyển, Ford Việt Nam đã bổ sung thêm hệ thống cảnh báo áp suất lốp làm trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Bên trong nội thất, phiên bản Titinium của Ford EcoSport 2020 vẫn còn đó các trang bị khác như màn hình cảm ứng 8 inch cùng hệ thống SYNC 3, khởi động nút bấm, gạt mưa tự động, đèn pha tự động, ghế ngồi bọc da, hộc giữ lạnh, âm thanh 7 loa... Ở phiên bản 2020, Ford EcoSport đã không còn trang bị cửa sổ trời, đồng thời bảng đồng hồ của chiếc xe này trông cũng bớt kém sang do màn hình hiển thị thông tin bị thu nhỏ và không còn các đường viền bao quanh cụm đồng hồ. Bên cạnh những trang bị an toàn cơ bản, Ford EcoSport mới tích hợp hàng loạt tính năng an toàn chủ động. Có thể kể đến một số chi tiết đáng chú ý như: Cần gạt mưa tự động; Hệ thống Chống bó cứng phanh (ABS); Cân bằng Điện tử (ESC); Hỗ trợ Khởi hành ngang dốc, Camera lùi và cảm biến có khả năng cảnh báo vật cản bằng âm thanh và hình ảnh trên màn hình LCD. Ford EcoSport Titanium thế hệ mới có tới 7 túi khí gồm 2 túi phía trước, 2 túi khí bên, 2 túi khí rèm, và 1 túi khí đầu gối dành cho người lái. Đồng thời, 4 bánh xe đã được cải tiến với bộ lốp mới Bridgestone dày và bền hơn. Xe cũng được trang bị tính năng ga tự động Cruise Control và hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Trên phiên bản Ford EcoSport Titanium 2020 mới, xe vẫn sử dụng động cơ EcoBoost 1.0L 12 Van I3 kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, cho công suất 125 mã lực và 170 Nm. Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn động cơ mới Dragon 1.5L Ti-VCT được trang bị trên phiên bản 1.5L AT Trend và Titanium, với công suất 123 mã lực và mô-men xoắn 151 Nm.Giá xe Ford EcoSport 2020 tương ứng với 3 phiên bản 1.5L AT Trend và Titanium, và 1.0L AT Titanium lần lượt là 603 triệu đồng, 646 triệu đồng và 686 triệu đồng. Ford EcoSport 2020 được sản xuất tại nhà máy Ford Hải Dương và sẽ chính thức giao đến tay khách hàng Việt Nam từ ngày 9/10/2020 với 8 màu sắc ngoại thất gồm: Xanh, Cam, Trắng, Bạc, Xám, Đen, Nâu, Ghi, Đỏ. Đối thủ của Ford EcoSport tại Việt Nam sẽ là Kia Seltos, Hyundai Kona và MG ZS. Video: Chi tiết Ford EcoSport 2020 mới tại Việt Nam.

