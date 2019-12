Chi tiết crossover chạy điện Mazda MX-30 từ 866 triệu đồng

Nổi bật và xuyên suốt thiết kế của xe điện Mazda MX-30 chính là triết lý của sự thuần túy và độc đáo, hướng tới trải nghiệm lái Jinba Ittai. Trong đó, kiến trúc Skyactiv-Vehicle Architecture chia sẻ cùng 2 người anh em CX-30 và Mazda 3 kết hợp cùng Công nghệ kiểm soát lực kéo G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus) tiêu chuẩn là 2 yếu tố chủ đạo. Phiên bản này được thiết kế tối ưu hóa khả năng phản hồi của xe với những tác động từ người lái, truyền tức thì những mệnh lệnh mong muốn giữa các lực G. e-GVC Plus được giới thiệu với độ phản hồi tự nhiên thông qua việc điều khiển chính xác mô-men xoắn và âm thanh, cho người lái biết chính xác chiếc xe đang làm gì. Về hệ dẫn động, crossover Mazda MX-30 2020 được giới thiệu với công nghệ điện mới của Mazda với tên gọi e-Skyactiv. Hệ dẫn động điện này trang bị một cục pin lithium-ion 35.5 kWh, cho xe khả năng di chuyển liên tục khoảng 200 km (theo thử nghiệm WLTP). Tuy không nhiều nhưng con số này hơn khá nhiều so với quãng đường di chuyển hàng ngày của người châu Âu – 48 km, theo như khảo sát của Mazda. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản hiện vẫn giữ kín thông số kỹ thuật của động cơ điện này, tuy nhiên bản thử nghiệm e-TPV trên hệ dẫn động của MX-30 trước đây đã được trang bị mô-tơ với công suất cực đại 141 mã lực và 265 Nm mô-men xoắn. Những con số hiệu năng bên cạnh đó cũng chưa được tiết lộ nhưng có lẽ sẽ không quá lớn. Mazda cũng chưa thông báo về khoảng thời gian sạc đầy của khối pin tuy nhiên phía hãng đã tiết lộ công việc này sẽ sử dụng năng lượng từ AC (AC power) lên tới 6.6kW hoặc DC power với tiêu chuẩn CHAdeMO hay COMBO. Kiểu dáng mới thông minh, Mazda MX-30 hoàn toàn mới được áp dụng concept thiết kế mang tên ‘Human Modern’ và cánh cửa Freestyle – không có trụ B (với hai góc mở cửa trước sau lần lượt là 82 và 80 độ) đại diện cho một bước tiến hóa mới của ngôn ngữ thiết kế Kodo. Điểm nổi bật của nội thất là bảng điều khiển trung tâm dạng nổi kết hợp bảng điều chỉnh điều hòa bằng màn hình cảm ứng đầu tiên của Mazda với kích thước 7-inch. Các chất liệu được sử dụng trên khoang cabin đều từ vật liệu thân thiện với môi trường như các sợi làm từ vỏ chai nhựa tái chế (trên cánh cứa), các lớp vỏ cây trên màn hình trung tâm, và ghế giả da vintage cao cấp. Lớp hoàn thiện ghế trẻ trung và bắt mắt trên MX-30 Đợt mở bán sớm của Mazda MX-30 dự kiến bắt đầu vào Tháng 3/2020 ở một vài thị trường châu Âu với kế hoạch vận chuyển khoảng nửa cuối 2020 và tại thị trường UK là 2021. Mức giá bán Mazda MX-30 2020 chạy điện dự kiến sẽ từ khoảng 33,990 Euro tại Đức (tương đương 866 triệu đồng). Video: Giới thiệu crossover chạy điện Mazda MX-30 2020.

Nổi bật và xuyên suốt thiết kế của xe điện Mazda MX-30 chính là triết lý của sự thuần túy và độc đáo, hướng tới trải nghiệm lái Jinba Ittai. Trong đó, kiến trúc Skyactiv-Vehicle Architecture chia sẻ cùng 2 người anh em CX-30 và Mazda 3 kết hợp cùng Công nghệ kiểm soát lực kéo G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus) tiêu chuẩn là 2 yếu tố chủ đạo. Phiên bản này được thiết kế tối ưu hóa khả năng phản hồi của xe với những tác động từ người lái, truyền tức thì những mệnh lệnh mong muốn giữa các lực G. e-GVC Plus được giới thiệu với độ phản hồi tự nhiên thông qua việc điều khiển chính xác mô-men xoắn và âm thanh, cho người lái biết chính xác chiếc xe đang làm gì. Về hệ dẫn động, crossover Mazda MX-30 2020 được giới thiệu với công nghệ điện mới của Mazda với tên gọi e-Skyactiv. Hệ dẫn động điện này trang bị một cục pin lithium-ion 35.5 kWh, cho xe khả năng di chuyển liên tục khoảng 200 km (theo thử nghiệm WLTP). Tuy không nhiều nhưng con số này hơn khá nhiều so với quãng đường di chuyển hàng ngày của người châu Âu – 48 km, theo như khảo sát của Mazda. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản hiện vẫn giữ kín thông số kỹ thuật của động cơ điện này, tuy nhiên bản thử nghiệm e-TPV trên hệ dẫn động của MX-30 trước đây đã được trang bị mô-tơ với công suất cực đại 141 mã lực và 265 Nm mô-men xoắn. Những con số hiệu năng bên cạnh đó cũng chưa được tiết lộ nhưng có lẽ sẽ không quá lớn. Mazda cũng chưa thông báo về khoảng thời gian sạc đầy của khối pin tuy nhiên phía hãng đã tiết lộ công việc này sẽ sử dụng năng lượng từ AC (AC power) lên tới 6.6kW hoặc DC power với tiêu chuẩn CHAdeMO hay COMBO. Kiểu dáng mới thông minh, Mazda MX-30 hoàn toàn mới được áp dụng concept thiết kế mang tên ‘Human Modern’ và cánh cửa Freestyle – không có trụ B (với hai góc mở cửa trước sau lần lượt là 82 và 80 độ) đại diện cho một bước tiến hóa mới của ngôn ngữ thiết kế Kodo. Điểm nổi bật của nội thất là bảng điều khiển trung tâm dạng nổi kết hợp bảng điều chỉnh điều hòa bằng màn hình cảm ứng đầu tiên của Mazda với kích thước 7-inch. Các chất liệu được sử dụng trên khoang cabin đều từ vật liệu thân thiện với môi trường như các sợi làm từ vỏ chai nhựa tái chế (trên cánh cứa), các lớp vỏ cây trên màn hình trung tâm, và ghế giả da vintage cao cấp. Lớp hoàn thiện ghế trẻ trung và bắt mắt trên MX-30 Đợt mở bán sớm của Mazda MX-30 dự kiến bắt đầu vào Tháng 3/2020 ở một vài thị trường châu Âu với kế hoạch vận chuyển khoảng nửa cuối 2020 và tại thị trường UK là 2021. Mức giá bán Mazda MX-30 2020 chạy điện dự kiến sẽ từ khoảng 33,990 Euro tại Đức (tương đương 866 triệu đồng). Video: Giới thiệu crossover chạy điện Mazda MX-30 2020.