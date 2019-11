Mazda CX-4 2020 bán ra từ 491 triệu đồng tại Trung Quốc

Vào hồi tháng 8 năm nay, cánh săn ảnh tại Trung Quốc đã bắt gặp Mazda CX-4 2020 mới phiên bản nâng cấp trên đường thử. Đến nay, mẫu crossover cỡ C này mới được giới thiệu tại thị trường tỷ dân. Ở phiên bản 2020, Mazda CX-4 bản nâng cấp đã được cải tiến đáng kể trong thiết kế ngoại thất và chịu ảnh hưởng từ người anh em Mazda CX-30. Điều này không có gì lạ vì CX-4 2020 cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo mới nhất của thương hiệu Mazda. Cụ thể, mẫu crossover cỡ C này được bổ sung đầu xe hoàn toàn mới với cụm đèn pha LED tái thiết kế và lưới tản nhiệt táo bạo hơn, đi kèm viền mạ crôm sắc sảo hơn. Chẳng những được tăng kích thước, lưới tản nhiệt của Mazda CX-4 2020 còn đi kèm mắt lưới hình tổ ong màu đen giống với Mazda6 mới. Bên dưới là cản trước cũng được cải tiến toàn diện, có thêm thanh đèn LED và bộ lip nổi bật hơn, giúp cải thiện hiệu suất khí động lực học cho xe. Thanh đèn này bao gồm đèn LED định vị ban ngày và đèn xi-nhan, trông khá mong manh. Tương tự phiên bản cũ, cột A của Mazda CX-4 mới cũng được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc lơ lửng. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim phối 2 màu, thiết kế mới và có đường kính 17 inch hoặc 19 inch, tùy phiên bản. Đằng sau, thiết kế của Mazda CX-4 2020 không thay đổi nhiều. Điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở cụm đèn hậu LED. Tại đây, cụm đèn hậu này có thiết kế tương tự Mazda CX-5 mới và được nối với nhau bằng thanh mạ crôm dày dặn hơn, kéo dài hết chiều ngang của cửa cốp sau. Ngoài ra, Mazda CX-4 2020 còn có cản sau mới, đi kèm đèn sương mù thanh mảnh hơn và thanh mạ crôm nằm giữa 2 ống xả hình tròn. So với phiên bản cũ, kích thước của Mazda CX-4 2020 chỉ thay đổi nhẹ, bao gồm chiều dài 4.637 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.524 mm. Riêng chiều dài cơ sở 2.700 mm lại giữ nguyên như cũ. Tương tự như vậy, thiết kế nội thất của Mazda CX-4 2020 cũng gần như không đổi mới. Hãng Mazda chỉ bổ sung tùy chọn màu nội thất đen phối đỏ rượu, những chi tiết mạ crôm và chất liệu da mới nhằm mang đến cảm giác sang trọng hơn cho mẫu crosssover cỡ C này. Về trang bị, Mazda CX-4 2020 tại Trung Quốc có hệ thống thông tin giải trí MazdaConnect với màn hình cảm ứng 8 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô, hỗ trợ Apple CarPlay/Baidu CarLife, hệ thống định vị, kết nối Bluetooth, cổng USB/AUX/thẻ nhớ SD, ghế trước sưởi/nhớ vị trí, cửa sổ trời, lẫy chuyển số trên vô lăng và hệ thống âm thanh Bose 8 loa. Nằm bên dưới nắp capô của Mazda CX-4 2020 tại Trung Quốc vẫn là hai động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít và 2,5 lít như cũ. Trong đó, động cơ 2.0 lít tạo ra công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 202 Nm. Động cơ 2,5 lít mạnh hơn với công suất tối đa 192 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn SkyActiv-MT 6 cấp hoặc tự động SkyActiv-Drive 6 cấp. Trong khi đó, động cơ 2,5 lít chỉ đồng hành với hộp số tự động. Cuối cùng là những trang bị an toàn như camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo chuyển làn đường và phanh ngăn va chạm. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Mazda CX-4 2020 được chia thành tổng cộng 8 bản trang bị bán ra dao động từ 148.800 - 215.800 Nhân dân tệ (khoảng 491 - 713 triệu đồng). Video: Chi tiết Mazda CX-4 2020 bản nâng cấp tại Trung Quốc.

Vào hồi tháng 8 năm nay, cánh săn ảnh tại Trung Quốc đã bắt gặp Mazda CX-4 2020 mới phiên bản nâng cấp trên đường thử. Đến nay, mẫu crossover cỡ C này mới được giới thiệu tại thị trường tỷ dân. Ở phiên bản 2020, Mazda CX-4 bản nâng cấp đã được cải tiến đáng kể trong thiết kế ngoại thất và chịu ảnh hưởng từ người anh em Mazda CX-30. Điều này không có gì lạ vì CX-4 2020 cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo mới nhất của thương hiệu Mazda. Cụ thể, mẫu crossover cỡ C này được bổ sung đầu xe hoàn toàn mới với cụm đèn pha LED tái thiết kế và lưới tản nhiệt táo bạo hơn, đi kèm viền mạ crôm sắc sảo hơn. Chẳng những được tăng kích thước, lưới tản nhiệt của Mazda CX-4 2020 còn đi kèm mắt lưới hình tổ ong màu đen giống với Mazda6 mới. Bên dưới là cản trước cũng được cải tiến toàn diện, có thêm thanh đèn LED và bộ lip nổi bật hơn, giúp cải thiện hiệu suất khí động lực học cho xe. Thanh đèn này bao gồm đèn LED định vị ban ngày và đèn xi-nhan, trông khá mong manh. Tương tự phiên bản cũ, cột A của Mazda CX-4 mới cũng được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc lơ lửng. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim phối 2 màu, thiết kế mới và có đường kính 17 inch hoặc 19 inch, tùy phiên bản. Đằng sau, thiết kế của Mazda CX-4 2020 không thay đổi nhiều. Điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở cụm đèn hậu LED. Tại đây, cụm đèn hậu này có thiết kế tương tự Mazda CX-5 mới và được nối với nhau bằng thanh mạ crôm dày dặn hơn, kéo dài hết chiều ngang của cửa cốp sau. Ngoài ra, Mazda CX-4 2020 còn có cản sau mới, đi kèm đèn sương mù thanh mảnh hơn và thanh mạ crôm nằm giữa 2 ống xả hình tròn. So với phiên bản cũ, kích thước của Mazda CX-4 2020 chỉ thay đổi nhẹ, bao gồm chiều dài 4.637 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.524 mm. Riêng chiều dài cơ sở 2.700 mm lại giữ nguyên như cũ. Tương tự như vậy, thiết kế nội thất của Mazda CX-4 2020 cũng gần như không đổi mới. Hãng Mazda chỉ bổ sung tùy chọn màu nội thất đen phối đỏ rượu, những chi tiết mạ crôm và chất liệu da mới nhằm mang đến cảm giác sang trọng hơn cho mẫu crosssover cỡ C này. Về trang bị, Mazda CX-4 2020 tại Trung Quốc có hệ thống thông tin giải trí MazdaConnect với màn hình cảm ứng 8 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô, hỗ trợ Apple CarPlay/Baidu CarLife, hệ thống định vị, kết nối Bluetooth, cổng USB/AUX/thẻ nhớ SD, ghế trước sưởi/nhớ vị trí, cửa sổ trời, lẫy chuyển số trên vô lăng và hệ thống âm thanh Bose 8 loa. Nằm bên dưới nắp capô của Mazda CX-4 2020 tại Trung Quốc vẫn là hai động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít và 2,5 lít như cũ. Trong đó, động cơ 2.0 lít tạo ra công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 202 Nm. Động cơ 2,5 lít mạnh hơn với công suất tối đa 192 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn SkyActiv-MT 6 cấp hoặc tự động SkyActiv-Drive 6 cấp. Trong khi đó, động cơ 2,5 lít chỉ đồng hành với hộp số tự động. Cuối cùng là những trang bị an toàn như camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo chuyển làn đường và phanh ngăn va chạm. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Mazda CX-4 2020 được chia thành tổng cộng 8 bản trang bị bán ra dao động từ 148.800 - 215.800 Nhân dân tệ (khoảng 491 - 713 triệu đồng). Video: Chi tiết Mazda CX-4 2020 bản nâng cấp tại Trung Quốc.