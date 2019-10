Cận cảnh minivan Wuling Hong Guang Plus 2020 mới của Trung Quốc

Gia đình Hong Guang mới được mở rộng với phiên bản Plus mới, chỉ dành riêng cho quê nhà Trung Quốc, mẫu minivan Wuling Hong Guang Plus 2020 mới này sẽ bán ra vào tháng 10, giá bán hiện vẫn là một ẩn số. Gia đình Hong Guang mới được mở rộng với phiên bản Plus mới, chỉ dành riêng cho quê nhà Trung Quốc, mẫu minivan này sẽ được bán ra vào tháng 10 này, giá bán hiện vẫn là một ẩn số. Hong Guang Plus 2020 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.722 x 1.840 x 1.810 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.800 mm. Nhờ vậy, nó chính là thành viên to lớn nhất của Hong Guang, nó chỉ nhỏ hơn một chút so với đối thủ Honda Odyssey. Về diện mạo, tổng thể của mẫu xe MPV Hong Guang Plus khá góc cạnh, hiện đại, với lưới tản nhiệt lớn phía trước, kiểu mái nổi, đèn hậu dọc và đuôi xe gọn gàng. Khách hàng có thể lựa chọn giữa bốn màu ngoại thất: trắng Polar White, đen Jet Black, xanh dương Celestine Blue và bạc Sterling Silver. Đối với nội thất, khoang cabin của xe được thiết kế tối giản với rất ít nút bấm, một màn hình góc rộng cho hệ thống thông tin giải trí, các ghế ngồi bọc da, nhiều chi tiết trang trí phủ bóng, điều hòa không khí, camera lùi, kiểm soát hành trình, nhiều không gian lưu trữ... Sức mạnh của Hong Guang Plus đến từ khối động cơ tăng áp 1.5L 4 xi-lanh sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245Nm trong khoảng tua máy 2.200 - 3.900 vòng/phút, đi kèm là hộp số sàn 6 cấp. Trong tương lai, Hong Guang Plus của GM sẽ sớm bị thách thức bởi đối thủ Volkswagen Viloran - cũng là một chiếc minivan rất đáng gờm nhắm thẳng vào thị trường Trung Quốc. Video: Chi tiết Wuling Hong Guang Plus 2020 mới của Trung Quốc.

