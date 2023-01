Cận cảnh Land Rover Defender 130 tại Việt Nam, cao nhất hơn 7,9 tỷ

Thương hiệu xe Anh quốc - Land Rover Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe Land Rover Defender 130 mới, bổ sung vào gia đình dòng xe chinh phục đa địa hình toàn năng, mang tới cơ hội phiêu lưu cho 8 người lớn trên 3 hàng ghế rộng rãi, mạnh mẽ và bền bỉ. Giống như Defender 90 và 110, biến thể thân xe SUV Land Rover Defender 130 mới có chiều dài lớn nhất trong danh mục và thừa hưởng tên gọi từ gia đình Defender nguyên bản. Cụ thể, Land Rover Defender 130 có chiều dài x rộng x cao tương ứng ở mức 5.098 x 1.996 x 1.970 mm. Như vậy, phần đuôi xe đã được kéo dài hơn 340 mm so với biến thể Defender 110 nhằm tối ưu không gian hàng ghế phía sau, song chiều dài cơ sở vẫn được giữ nguyên ở mức 3.022 mm. Ngoại trừ kích cỡ, thiết kế xe Land Rover Defender 130 không khác biệt nhiều so với biến thể Defender 90 và 110 ra mắt trước đó. Xe vẫn sở hữu kiểu dáng khối hộp vuông vức đặc trưng, tuy nhiên các chi tiết ngoại thất có tạo hình hiện đại, bắt mắt hơn thế hệ cũ. Tất cả phiên bản của mẫu xe SUV Land Rover Defender 130 tại Việt Nam đều được trang bị tiêu chuẩn la-zăng 20 inch và hệ thống treo khí nén điện tử thích ứng có khả năng theo dõi mặt đường 500 lần/giây, nâng tối đa 145 mm và chịu lực tối đa 7 tấn lên bánh xe. Tương tự ngoại thất, nội thất Land Rover Defender 130 mang đến nhiều điểm tương đồng với các biến thể còn lại. Khác biệt dễ nhận thấy nhất là xe có 3 hàng ghế với cấu hình 2+3+3 chỗ, ghế có thể gập theo tỉ lệ 40:20:40. Ngoài ra, Land Rover cũng cung cấp tuỳ chọn 5 chỗ ngồi cho mẫu Defender 130. Hàng ghế thứ 3 của Defender 130 có 3 chỗ ngồi với chiều rộng 1.200 mm và khoảng để chân ở mức 804 mm - lớn nhất phân khúc. Các tiện nghi tiêu chuẩn trên hàng ghế này gồm cửa gió điều hoà riêng, cửa sổ trời, bệ tì tay, ngoài ra còn tuỳ chọn sưởi ghế. Land Rover Defender 130 cũng được trang bị màn hình trung tâm Pivi Pro 11,4 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, tính năng cập nhật phần mềm không dây (SOTA) và tích hợp nền tảng định vị toàn cầu what3words. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn có tính năng quản lý CO2 và bụi mịn PM2.5 trong khoang cabin, đi kèm hệ thống lọc không khí nâng cao giúp giảm thiểu chất gây dị ứng, mầm bệnh và mùi khó chịu. Một số trang bị tiêu chuẩn khác trên Defender 130 gồm có cửa sổ trời toàn cảnh, camera toàn cảnh 3D và ốp bánh xe dự phòng cùng màu thân xe. Defender 130 mới được Land Rover Việt Nam phân phối 05 phiên bản, bao gồm các gói trang bị SE, HSE, First Edition và X. Biến thể Defender 130 SE P300 sử dụng động cơ 3.0 lít, công suất cực đại 300PS và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Giá xe Land Rover Defender 130 SE P300 tiêu chuẩn dự kiến từ 5,989 tỷ đồng. Defender 130 SE P400 3.0 lít 6 xy-lanh, MHEV, công suất cực đại 400PS tại 5.500- 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 550Nm tại 2.000-5.000 vòng/phút, giá bán dự kiến từ 6,489 tỷ đồng. Defender 130 HSE P400 3.0 lít 6 xy-lanh, MHEV, công suất cực đại 400PS tại 5.500-6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 550Nm tại 2.000-5.000 vòng/phút, giá bán dự kiến từ 6,759 tỷ đồng. Defender 130 First Edition P400 3.0 lít 6 xy-lanh, MHEV, công suất cực đại 400PS tại 5.500-6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 550Nm tại 2.000-5.000 vòng/phút, giá bán dự kiến từ 7,179 tỷ đồng. Defender 130 X P400 3.0 lít 6 xy-lanh, MHEV, công suất cực đại 400PS tại 5.500- 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 550Nm tại 2.000-5.000 vòng/phút, giá bán dự kiến từ 7,909 tỷ đồng. Tất cả phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh iAWD. Đi kèm với đó là hệ thống lựa chọn chế độ vượt địa hình Terrain Response của Land Rover. Theo Land Rover công bố, Land Rover Defender 130 có khả năng lội nước ở độ sâu 900 mm. Video: SUV địa hình 8 chỗ Land Rover Defender 130 ra mắt.

Thương hiệu xe Anh quốc - Land Rover Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe Land Rover Defender 130 mới, bổ sung vào gia đình dòng xe chinh phục đa địa hình toàn năng, mang tới cơ hội phiêu lưu cho 8 người lớn trên 3 hàng ghế rộng rãi, mạnh mẽ và bền bỉ. Giống như Defender 90 và 110, biến thể thân xe SUV Land Rover Defender 130 mới có chiều dài lớn nhất trong danh mục và thừa hưởng tên gọi từ gia đình Defender nguyên bản. Cụ thể, Land Rover Defender 130 có chiều dài x rộng x cao tương ứng ở mức 5.098 x 1.996 x 1.970 mm. Như vậy, phần đuôi xe đã được kéo dài hơn 340 mm so với biến thể Defender 110 nhằm tối ưu không gian hàng ghế phía sau, song chiều dài cơ sở vẫn được giữ nguyên ở mức 3.022 mm. Ngoại trừ kích cỡ, thiết kế xe Land Rover Defender 130 không khác biệt nhiều so với biến thể Defender 90 và 110 ra mắt trước đó. Xe vẫn sở hữu kiểu dáng khối hộp vuông vức đặc trưng, tuy nhiên các chi tiết ngoại thất có tạo hình hiện đại, bắt mắt hơn thế hệ cũ. Tất cả phiên bản của mẫu xe SUV Land Rover Defender 130 tại Việt Nam đều được trang bị tiêu chuẩn la-zăng 20 inch và hệ thống treo khí nén điện tử thích ứng có khả năng theo dõi mặt đường 500 lần/giây, nâng tối đa 145 mm và chịu lực tối đa 7 tấn lên bánh xe. Tương tự ngoại thất, nội thất Land Rover Defender 130 mang đến nhiều điểm tương đồng với các biến thể còn lại. Khác biệt dễ nhận thấy nhất là xe có 3 hàng ghế với cấu hình 2+3+3 chỗ, ghế có thể gập theo tỉ lệ 40:20:40. Ngoài ra, Land Rover cũng cung cấp tuỳ chọn 5 chỗ ngồi cho mẫu Defender 130. Hàng ghế thứ 3 của Defender 130 có 3 chỗ ngồi với chiều rộng 1.200 mm và khoảng để chân ở mức 804 mm - lớn nhất phân khúc. Các tiện nghi tiêu chuẩn trên hàng ghế này gồm cửa gió điều hoà riêng, cửa sổ trời, bệ tì tay, ngoài ra còn tuỳ chọn sưởi ghế. Land Rover Defender 130 cũng được trang bị màn hình trung tâm Pivi Pro 11,4 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, tính năng cập nhật phần mềm không dây (SOTA) và tích hợp nền tảng định vị toàn cầu what3words. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn có tính năng quản lý CO2 và bụi mịn PM2.5 trong khoang cabin, đi kèm hệ thống lọc không khí nâng cao giúp giảm thiểu chất gây dị ứng, mầm bệnh và mùi khó chịu. Một số trang bị tiêu chuẩn khác trên Defender 130 gồm có cửa sổ trời toàn cảnh, camera toàn cảnh 3D và ốp bánh xe dự phòng cùng màu thân xe. Defender 130 mới được Land Rover Việt Nam phân phối 05 phiên bản, bao gồm các gói trang bị SE, HSE, First Edition và X. Biến thể Defender 130 SE P300 sử dụng động cơ 3.0 lít, công suất cực đại 300PS và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Giá xe Land Rover Defender 130 SE P300 tiêu chuẩn dự kiến từ 5,989 tỷ đồng. Defender 130 SE P400 3.0 lít 6 xy-lanh, MHEV, công suất cực đại 400PS tại 5.500- 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 550Nm tại 2.000-5.000 vòng/phút, giá bán dự kiến từ 6,489 tỷ đồng. Defender 130 HSE P400 3.0 lít 6 xy-lanh, MHEV, công suất cực đại 400PS tại 5.500-6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 550Nm tại 2.000-5.000 vòng/phút, giá bán dự kiến từ 6,759 tỷ đồng. Defender 130 First Edition P400 3.0 lít 6 xy-lanh, MHEV, công suất cực đại 400PS tại 5.500-6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 550Nm tại 2.000-5.000 vòng/phút, giá bán dự kiến từ 7,179 tỷ đồng. Defender 130 X P400 3.0 lít 6 xy-lanh, MHEV, công suất cực đại 400PS tại 5.500- 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 550Nm tại 2.000-5.000 vòng/phút, giá bán dự kiến từ 7,909 tỷ đồng. Tất cả phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh iAWD. Đi kèm với đó là hệ thống lựa chọn chế độ vượt địa hình Terrain Response của Land Rover. Theo Land Rover công bố, Land Rover Defender 130 có khả năng lội nước ở độ sâu 900 mm. Video: SUV địa hình 8 chỗ Land Rover Defender 130 ra mắt.