Land Rover Defender 130 từ 5,7 - 7,6 tỷ tại Việt Nam có gì?

Land Rover Defender 130 địa hình nổi tiếng sẽ được bán với 5 phiên bản, cùng giá bán khởi điểm từ 5,77 - 7,63 tỷ đồng. Land Rover Defender 130 là biến thể mới nhất của dòng xe chinh phục đa địa hình của hãng xe Anh Quốc. Biến thể này có đến 8 chỗ ngồi với thiết kế 3 hàng ghế rộng rãi, mang đến trải nghiệm dành cho nhiều hành khách hơn, nhưng vẫn duy trì sự bền bỉ, cứng cáp đặc trưng. So với Defender 90 và 110, biến thể SUV Land Rover Defender 130 về Việt Nam sẽ có chiều dài lớn nhất trong danh mục, nhỉnh hơn đến 340 mm, giúp có thêm không gian cho ba hàng ghế cỡ lớn, bố trí theo cấu hình 2+3+3. Chủ nhân của Defender 130 cũng có bảng màu ngoại thất riêng với tùy chọn màu độc quyền Đỏ Sedona. Ngoài ra, khách hàng có thêm Gói Ngoại thất Sáng màu Mở rộng Extended Bright Pack – bên cạnh Gói Ngoại thất Sáng màu Bright Pack, mang lại diện mạo độc đáo, trong khi toàn bộ vè dưới thân xe sơn màu Bạc Ceres Nhám và tấm chắn gầm trước sau màu Chrome Noble. Không gian nội thất của Land Rover Defender 130 cũng sẽ có thiết kế những điểm nhấn riêng, tạo nên sự khác biệt so với hai phiên bản 90 và 110 ra mắt trước đây. Hãng xe Anh Quốc mong muốn mang đến sự cân bằng giữa tiện nghi cùng với sự bền bỉ và khả năng vận hành mạnh mẽ đặc trưng. Hệ thống treo khí nén cũng là trang bị tiêu chuẩn cùng Tính năng Làm sạch Không Khí Nâng cao, tính hợp công nghệ nanoe X, giảm thiểu chất gây dị ứng, mềm bệnh, mùi hôi và vi-rút. Ngoài ra, hệ thống điều hòa còn trang bị Tính năng Quản lý CO2 và Lọc Bụi mịn PM2.5. Trong khi đó, trung tâm thông tin giải trí trên Defender 130 sẽ là cụm màn hình cảm ứng Pivi Pro 11,4 inch. Tại thị trường Việt Nam, Land Rover Defender 130 sẽ có 2 phiên bản động cơ Ingenium 6 xy-lanh lai điện nhẹ P300 và P400. Động cơ P300 sẽ có công suất tối đa 300 ps (295 hp) tại 4.800 - 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 470 Nm tại 1.500 - 4.250 vòng/phút. Động cơ này cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 8,0 giây. Động cơ P400 sẽ có công suất tối đa 400 ps (394 hp) tại 5.500 - 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại 2.000 - 5.000 vòng/phút. Động cơ này cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 6,6 giây. Cả hai phiên bản động cơ trên sẽ đi kèm Hệ Dẫn động Bốn bánh Toàn Thời gian Thông minh (iAWD) và hộp số tự động 8 cấp ZF. Hệ thống treo khí nén sẽ được tích hợp công nghệ thích ứng Adaptive Dynamics và Hệ thống Lựa chọn Chế độ Vượt Địa hình Terrain Response® sẽ cho khả năng chinh phục các địa hình ở cấp độ cao nhất, giúp người lái tự tin trong mọi tình huống.Giá xe Land Rover Defender 130 2022 được niêm yết như sau: Defender 130 SE P300: 5.779 tỷ đồng, Defender 130 SE P400: 6,259 tỷ đồng, Defender 130 HSE P400: 6,529 tỷ đồng, Defender 130 First Edition P400: 6,939 tỷ đồng, Defender 130 X P400: 7,639 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Land Rover Defender 130 địa hình mới.

