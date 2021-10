Land Rover Defender 130 lần đầu tiên lộ nội thất 8 chỗ rộng rãi

Land Rover Defender thế hệ hiện tại đã có 2 phiên bản 90 và 110. Không dừng ở đó, hãng Land Rover hiện còn đang phát triển thêm phiên bản 130 mới với nội thất 8 chỗ. Tuy nhiên, mãi đến nay, nội thất của Land Rover Defender 130 mới được hé lộ qua hình ảnh chụp trên đường thử. So với phiên bản 90 và 110, mẫu xe SUV Land Rover Defender 130 đương nhiên sở hữu kích thước lớn hơn để phù hợp với nội thất 8 chỗ. Qua hình ảnh chụp trên đường thử, có thể thấy thiết kế khoang lái của Land Rover Defender 130 không thay đổi nhiều. Trong khoang lái, Land Rover Defender 130 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD và vô lăng 4 chấu tích hợp phím chức năng. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng cỡ lớn nằm trên mặt táp-lô. Bên dưới màn hình trung tâm sẽ có những nút bấm và núm xoay cơ học để chỉnh các tính năng của xe. Là phiên bản 8 chỗ nên Land Rover Defender 130 có cấu hình ghế 2+3+3. Trong đó, hàng ghế thứ hai và thứ ba đều được bọc da sang trọng đồng thời đi kèm các nút chỉnh điều hòa riêng. Nhờ đó, hành khách có thể chỉnh điều hòa ở đúng khu vực mà mình mong muốn. Chưa hết, 2 hàng ghế sau của Land Rover Defender 130 còn có thể gập xuống và được trang bị tựa đầu ghế ở mọi vị trí nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn cũng như mang lại sự thoải mái cho hành khách. Tiếp đến là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama dạng 2 mảnh, hứa hẹn tạo không gian nội thất thoáng đãng bên trong xe. Bên ngoài, Land Rover Defender 130 có vẻ sở hữu thiết kế giống với phiên bản 90 và 110, trừ kích thước lớn hơn. Theo tin đồn, xe sẽ sở hữu chiều dài lên đến 5.100 mm. Nếu đúng như vậy, Land Rover Defender 130 sẽ dài hơn 342 mm so với phiên bản 110 và dài hơn 227 mm so với đối thủ Mercedes-Benz G-Class. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Land Rover Defender 130 dự kiến là đủ các loại động cơ, từ diesel, xăng cho đến hybrid. Trong đó, có cả động cơ xăng V8, siêu nạp với công suất tối đa 550 mã lực. Đáng ngạc nhiên là Land Rover Defender 8 chỗ sẽ không có hệ truyền động plug-in hybrid. Các động cơ của xe sẽ đồng hành với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Nhiều khả năng Land Rover Defender 130 sẽ được bán ra thị trường vào mùa thu năm sau. Video: Mẫu xe SUV Land Rover Defender 130 trên đường thử.

