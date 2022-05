Cadillac Escalade B6 - SUV siêu sang chống đạn hơn 255.000 USD

Công ty chuyên chế tạo xe bọc giáp AddArmor by Quality Coachwork mới đây đã hé lộ mẫu SUV với gói trang bị Full Protection mới nhất của mình, một chiếc xe kiên cố dựa trên Cadillac Escalade hạng sang. Cadillac Escalade B6 chống đạn gia nhập vào danh sách sản phẩm sẵn có của công ty, bao gồm những mẫu xe bọc giáp cao cấp như Aston Martin Vantage, Mercedes-Benz Sprinter, và Audi RS7. Theo nhà sản xuất, chiếc Escalade B6 này có mức độ bảo mật cấp ngân hàng. "Gói Full Protection của AddArmor là một cách hoàn hảo để giảm thiểu nhiều mối đe dọa cấp cao trên con đường mở, bao gồm cả những vụ bắt cóc và cướp xe có chủ đích. Escalade mới của chúng tôi được thiết kế để bảo vệ hành khách bên trong với hệ thống bọc giáp chống đạn hiện đại nhất cùng với những tính năng bảo mật khác", CEO của AddArmor by Quality Coachworks và cựu binh Lực lượng Đặc nhiệm Quân đội Mỹ, Pete Blaber, nói. "Trong khi ngoại thất của chiếc xe là gần như không thể xuyên thủng, chúng tôi cũng rất tự hào trong việc thiết kế cabin tinh vi cho phép các hành khách đi lại một cách thoải mái.”, ông Pete Blaber cho biết thêm. Cadillac Escalade B6 là một trong những sản phẩm đắt tiền hơn vì nó được chế tạo từ đầu. Mỗi tấm ốp nội thất đều được trang bị giáp bảo vệ cấp B6. Mọi tấm kính cũng được thay thế bằng kính chống đạn cấp độ B6. Theo AddArmor by Quality Coachwork, chiếc Escalade này có các tấm bảo vệ đạn đạo trọng lượng nhẹ B6 AR 500 trị giá 80.000 USD ở hai bên sườn, nóc, và sàn. Các tính năng an toàn khác bao gồm hệ thống PA còi báo động để giúp phân tán đám đông và lốp run-flat để đảm bảo rằng chiếc xe có thể tiếp tục lái xe an toàn ngay cả khi bị tấn công. Bởi vì chiếc SUV bọc giáp sang trọng này sẽ được sử dụng để chở khách VIP đi xung quanh, người mua cũng có thể tùy chọn thêm gói nội thất cấp cao cấp. Gói trang bị nội thất sẽ cộng thêm khoảng 75.000 USD vào giá bán, và đổi lại, bạn sẽ nhận được một tấm đệm trần bằng chất liệu Alcantara, da tùy chỉnh thủ công, và hai chiếc ghế độc lập lớn tùy chỉnh với chức năng sưởi, thông gió, và mát-xa. Ngoài ra, một chiếc Smart TV của Samsung sẽ lo liệu mảng giải trí, và hành khách thậm chí còn có được hệ thống âm thanh Sony cao cấp, đem lại trải nghiệm như rạp chiếu phim. Nhà sản xuất AddArmor by Quality Coachwork không cung cấp giá xe Cadillac Escalade B6 ở đây, nhưng tính sơ bộ 80.000 USD cho các tấm giáp bảo vệ, 75.000 USD cho gói nội thất, và thêm 100.000 USD cho chiếc xe cơ bản, nó sẽ có giá ít nhất 255.000 USD trở lên. Video: Cadillac Escalade bọc giáp AddArmor by Quality Coachwork.

