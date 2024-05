Jaecoo J6 - SUV thuần điện sắp bán ở Việt Nam có gì "hot"?

Trong sự kiện dành cho báo chí được tổ chức tại thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, hãng xe Chery đã trưng bày hàng loạt mẫu ôtô dành cho các thị trường đang nổi. Trong số đó, có cả Jaecoo J6 2024 mới - mẫu SUV thuần điện đã được hãng xác nhận bán ở Việt Nam vào năm sau. SUV điện Jaecoo J6 2024 trên thực tế chính là phiên bản quốc tế của mẫu xe Chery iCar 03 dành cho thị trường Trung Quốc. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Jaecoo J6 sở hữu thông số giống với Chery iCar 03. Tương tự Chery iCar 03 mới ra mắt thị trường Trung Quốc vào hồi cuối tháng 2 năm nay, Jaecoo J6 cũng là mẫu ô tô điện nhắm đến đối tượng khách hàng trẻ trong độ tuổi từ 25 - 35. Do đó, xe sở hữu thiết kế ngoại thất khá bắt mắt và gợi liên tưởng đến SUV hạng sang Land Rover Defender. Cũng như Chery iCar 03, Jaecoo J6 có nhiều chi tiết ngoại thất được thiết kế như chữ "i", bao gồm đèn pha và đèn hậu nằm dọc. Bên cạnh đó là ốp cua lốp nổi bật, tay nắm cửa ẩn, 2 đèn phanh trên cao mang phong cách xe đua Công thức 1 và hộp chứa đồ như chiếc ba lô nằm trên cửa cốp sau. Với hộp chứa đồ này, Jaecoo J6 được trang bị cửa cốp mở sang ngang thay vì mở lên trên. Ngoài ra, Jaecoo J6 còn có nhiều chi tiết ngoại thất sơn màu đen nhằm tạo cảm giác khỏe khoắn như cản trước, ốp cua ốp, nẹp sườn xe, các cột, nóc, baga nóc, ốp gương chiếu hậu và cản sau. Ngay cả vỏ đèn pha và đèn hậu của xe cũng được sơn màu tối. Vành la-zăng của xe có đường kính 18 inch hoặc 19 inch, tùy phiên bản. Theo công bố của hãng Chery, Jaecoo J6 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.406 x 1.910 x 1.715 mm và chiều dài cơ sở 2.715 mm. Như vậy, mẫu xe này sẽ được định vị trong phân khúc SUV cỡ B+. Tương tự ngoại thất, nội thất của Jaecoo J6 cũng khá trẻ trung. Nội thất chứng kiến sự kết hợp giữa những màu sắc tương phản như xanh lục - đen hoặc trắng - đen. Bên cạnh đó là những điểm nhấn màu vàng ánh kim trên vô lăng, cửa gió điều hòa, cụm điều khiển trung tâm và tapi cửa. Vô lăng của Jaecoo J6 được thiết kế vát 2 đầu và tích hợp các phím chức năng. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,2 inch trong khi màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước lên đến 15,6 inch. Màn hình này tích hợp hệ sinh thái WeChat, các trò chơi điện tử và ứng dụng hát karaoke trên xe. Cụm điều khiển trung tâm của mẫu ô tô điện này khá đơn giản với 2 sạc điện thoại không dây 50W và 2 giá để ly. Ngoài ra, xe còn có hệ thống ra lệnh bằng giọng nói 4 vùng, có thể dùng để điều khiển phần lớn các tính năng. Những trang bị đáng chú ý còn lại của Jaecoo J6 gồm có phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hệ thống âm thanh 12 loa, cửa sổ trời toàn cảnh với diện tích 1,2 m2, sưởi vô lăng/ghế, ghế lái nhớ vị trí/massage/làm mát, ghế phụ lái chỉnh điện, rèm che nắng và đèn viền trang trí nội thất 64 màu. Bên cạnh đó là cảnh báo áp suất lốp, hệ thống hỗ trợ lái thông minh có thể nhớ lộ trình và hỗ trợ đỗ xe thông minh. Hiện thông số động cơ của Jaecoo J6 chưa được hé lộ. Trong khi đó, Chery iCar 03 tại Trung Quốc có 2 phiên bản là dẫn động cầu cầu sau RWD và dẫn động 4 bánh iWD. Phiên bản RWD chỉ có 1 mô-tơ điện mạnh 184 mã lực và 220 Nm. Hai con số tương ứng của phiên bản iWD là 279 mã lực và 385 Nm. Phạm vi di chuyển của xe sẽ dao động từ 401 - 501 km, tùy theo phiên bản.Giá xe Jaecoo J6 2024 vẫn còn là ẩn số. Tại thị trường Trung Quốc, Chery iCar 03 hiện có 6 phiên bản và giá bán dao động từ 109.800 - 169.800 Nhân dân tệ (khoảng 384 - 594 triệu đồng). Trước Jaecoo J6, hãng Chery sẽ bán 4 mẫu xe ở thị trường Việt Nam trong năm nay dưới 2 thương hiệu con Omoda và Jaecoo. 4 mẫu xe này bao gồm Omoda C5, Omoda E5, Jaecoo J7 và Jaecoo J7 PHEV. Trước khi nhà máy ở tỉnh Thái Bình đi vào hoạt động, xe Omoda và Jaecoo sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia vào Việt Nam. Video: Chi tiết xe SUV thuần điện Jaecoo J6 2024.

