Ferrari 296 GTB và Lamborghini Urus gần 40 tỷ "sẹc tông" ở Sài Gòn

Mới đây, trên đường phố quận 7, TP HCM xuất hiện 2 chiếc xe Ferrari 296 GTB và Lamborghini Urus Performante khá đẹp mắt, tuy khác hãng nhưng cả hai lại sở hữu chung bộ áo màu vàng rất nổi bật và đầy lôi cuốn. Ferrari 296 hiện là siêu ngựa duy nhất sở hữu hệ truyền động V6 PHEV, chiếc xe này thuộc bản mui cứng, nên có tên gọi Ferrari 296 GTB, còn bản mui xếp cứng là Ferrari 296 GTS. Và chiếc xe còn lại là dòng siêu SUV, mang tên gọi Lamborghini Urus Performante. Trong khi chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB màu vàng đang tìm khách với giá bán gần 23 tỷ đồng, thì chiếc siêu SUV Lamborghini Urus Performante có giá từ hơn 16 tỷ đã có chủ nhân, đó là đại gia Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng, xe được mang mua chính hãng. Điểm thú vị của siêu xe Ferrari 296 GTB mới xuất hiện cùng siêu SUV Lamborghini Urus Performante đến từ hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng V6, dung tích 2.9 lít, tăng áp Đây cũng là đánh dấu việc khối động cơ V6 quay trở lại sau 5 thập kỷ vắng bóng, động cơ đốt trong sản sinh công suất tối đa 654 mã lực và động cơ điện mang đến thêm công suất tối đa 164 mã lực. Thông số của mô-men xoắn cực đại do động cơ đốt trong và điện mang đến cho 296 GTB lần lượt là 425 Nm và 315 Nm. Hệ truyền động plug-in hybrid sẽ mang đến cho siêu xe Ferrari 296 GTB sẽ là 818 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 740 Nm. Siêu xe Ferrari 296 GTB có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Dòng xe plug-in hybrid có thể di chuyển với quãng đường tối đa 25 km và vận tốc tối đa là 135 km/h chỉ với động cơ điện. So với Urus thông thường, Lamborghini Urus Performante sở hữu ngoại hình khác biệt ở một số chi tiết như cản trước hầm hố hơn và khe gió trên nắp ca-pô nhằm tăng khả năng tản nhiệt cho khối động cơ mạnh mẽ bên dưới. Khe gió này có thể sơn màu hoặc giữ màu nguyên bản của sợi carbon. Chưa hết, khách hàng mua Lamborghini Urus Performante có thể chi thêm tiền cho phần nóc bằng sợi carbon, tương tự Huracan Performante và Super Trofeo. Ngoài nóc, siêu SUV này còn được trang bị bộ chẻ khí trước và khe gió màu đen bằng sợi carbon, mang đến ngoại hình ấn tượng hơn cho xe. Những thay đổi tiếp theo trong ngoại hình của Lamborghini Urus Performante bao gồm lưới tản nhiệt đóng/mở tùy ý, ốp cua lốp bằng sợi carbon, cánh gió cỡ lớn hơn nhằm tăng 38% lực ép xuống mặt đường, bộ vành siêu nhẹ có đường kính 22 - 23 inch đi kèm bu lông bằng titan và lốp Pirelli P Zero phát triển dành riêng cho siêu SUV này. Phía sau, Lamborghini Urus Performante được trang bị bộ khuếch tán gió và cản sau bằng sợi carbon cũng như hệ thống xả Akrapovic thể thao. Theo hãng Lamborghini, siêu xe này là mẫu SUV sở hữu nhiều chi tiết bằng sợi carbon nhất trong phân khúc. Nhờ đó, xe nhẹ hơn 47 kg, mang đến hệ số công suất/trọng lượng cao nhất phân khúc. "Trái tim" của Lamborghini Urus Performante à khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L quen thuộc. Tuy nhiên, động cơ này tạo ra công suất tối đa 657 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. So với bản thường, xe mạnh hơn 16 mã lực, cho phép Lamborghini Urus Performante 2023 tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3,3 giây và đạt vận tốc tối đa 306 km/h. Video: Ngắm SUV Lamborghini Urus Performante của Đoàn Di Băng.

