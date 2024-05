Hyundai Custin "siêu lướt và đập hộp" giá 900 triệu, nên mua xe nào?

Trên thị trường xe cũ, một số chủ xe rao bán Hyundai Custin 2023 bản 2.0 Cao cấp VIN 2023 siêu lướt, chạy khoảng 9.000 km với giá khởi điểm chỉ hơn 900 triệu. Nếu như người bán cung cấp thông tin trung thực thì độ mới của chiếc xe này tương đương xe bán tại đại lý. Hiện tại, giá xe Hyundai Custin bản 2.0T-GDi cao cấp niêm yết ở mức 999 triệu đồng. Cộng thêm chi phí đăng ký, ra biển, người mua phải chi khoản tiền khoảng 1,102 - 1,141 tỷ đồng, tùy theo từng khu vực. Như vậy, mức giá mà chủ xe đưa ra khá hấp dẫn đối với một chiếc xe "lướt" đã hoàn thành đăng ký, ra biển và mới chỉ lăn bánh quãng đường rất ngắn. Tuy nhiên, hiện tại một số đại lý đang có chương trình xả hàng tồn kho. Do đó, những chiếc Hyundai Custin VIN 2023 giảm giá sốc. Chẳng hạn, một số đại lý ở khu vực phía Nam như Tiền Giang, Bình Thuận đang áp dụng chương trình ưu đãi lên tới 80 triệu đồng cho mẫu xe này. Mức giảm này tương đương 100% lệ phí trước bạ. Cũng có đại lý chào bán Hyundai Custin VIN 2023 bản 2.0 Cao Cấp với giá 900 triệu đồng, tương đương mức giảm 99 triệu triệu đồng. Kéo giá xe mới giảm về mức thấp hơn xe cũ khiến nhiều người phân vân. Nếu chỉ nhìn vào giá trao tay, đa số chúng ta sẽ thiên về mẫu xe đang trưng bày tại đại lý. Cảm giác được "bóc tem" và trở thành chủ nhân đầu tiên của chiếc xe mới toanh mang đến sự hạnh phúc, tự hào. Thế nhưng, những người có kinh nghiệm mua bán ôtô lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Lấy ngay giá bán của chiếc Hyundai Custin trong bài để so sánh, xe mới đang có giá 900 triệu đồng và chiếc xe lướt đang được chào bán với giá 9xx triệu đồng. Mua xe mới, ngoài số tiền 900 triệu giao cho đại lý, bạn phải chi thêm khoảng 100-142 triệu đồng cho phí lăn bánh. Trong khi mua xe Hyundai Custin cũ, bạn không mất khoản phí xe mới lăn bánh mà chỉ mất chi phí sang tên đổi chủ (khoảng 2% lệ phí trước bạ và phí cấp đổi biển). Đôi khi, bạn có thể thương lượng để chủ cũ giảm thêm giá bán, ra lộc và bao trọn gói phí sang tên, đổi chủ. Cả hai chiếc xe Hyundai Custin đều mang VIN 2023 nên độ trượt giá khi bán lại sau này sẽ tương đương nhau. Vì thế, chọn xe cũ hay xe mới, người mua đều không lo thiệt về khía cạnh này. So với chiếc xe VIN 2023 chưa "bóc tem" tại đại lý, xe lướt 9.000 km không thua kém về về độ mới nhưng "mang danh" xe cũ, xe qua tay, đã qua sử dụng. Ngay cả khi đại lý sẵn xe giao ngay thì người mua cũng phải đợi tới khi hoàn thành việc đăng ký, ra biển mới được phép sử dụng đường dài. Trong khi đó, người mua xe lướt có thể đưa xe về sử dụng ngay sau khi đã ký hợp đồng mua bán và thanh toán đủ tiền cho người bán. Ngoài ra, người mua xe mới cần xác định không phải đại lý nào cũng áp dụng chương trình giảm giá sâu. Tùy vào lượng hàng tồn kho và mục tiêu kinh doanh, mỗi đại lý sẽ có mức giảm khác nhau. Đôi khi bạn ở miền Bắc nhưng ưu đãi trên chỉ có ở đại lý miền Nam. Do đó bạn cần khảo sát tại những đại lý gần khu vực bạn sinh sống để cập nhật khuyến mãi và thuận tiện hơn trong giao dịch mua bán. Rõ ràng ở trường hợp này, việc chọn mua xe Hyundai Custin cũ hay mới phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu, sở thích, khả năng tài chính và cơ hội mà đại lý hoặc người bán dành cho bạn. Tuy nhiên, nếu bám chắc vào những lưu ý trên, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng đưa ra sự lựa chọn phù hợp với chính mình Video: Đánh giá xe MPV Hyundai Custin mới tại Việt Nam.

