"Đập thùng" Cadillac Escalade ESV màu trắng gần 9 tỷ về Việt Nam

Mới đây, một đơn vị nhập xe tư nhân trong nước đã đưa về chiếc Cadillac Escalade ESV 2021 màu trắng đầu tiên tại Việt Nam. Được biết, chiếc Cadillac Escalade 2021 này thuộc thế hệ thứ 5 và có mức giá dự kiến gần 9 tỷ đồng. Nhìn tổng thể có thể thấy chiếc xe SUV Cadillac Escalade 2021 trông khá to lớn và “đồ sộ”, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.766 mm x 2.056 mm x 1.941 mm. Phần đầu xe của Cadillac Escalade 2021 đã có những thay đổi khác biệt so với các phiên bản cũ đang có ở Việt Nam. Thay vì cụm đèn pha đặt dọc, Cadillac Escalade 2021 lại được cung cấp đèn pha LED mỏng nằm ngang nối liền với lưới tản nhiệt. Trong khi đó dải đèn LED định vị ban ngày vẫn mang kiểu dáng cũ. Bên cạnh đó, chiếc SUV vẫn sở hữu mặt ca-lăng to bản nổi bật với các nan mạ chrome xếp ngang, logo thương hiệu đặt ngay chính giữa. Di chuyển ra phía sau, Cadillac Escalade 2021 có đèn hậu đặt dọc gấp khúc, mạ chrome ở trụ C cùng một số thay đổi nhỏ ở thiết kế ngoại thất. Bước vào trong cabin, bao trùm lên không gian của Cadillac Escalade 2021 tại Việt Nam là sự sang trọng, đẳng cấp và hiện đại. Nổi bật trong chiếc SUV là hai màn hình cong OLED được bố trí theo kiểu trước/sau và cần số điện tử đặt ngay dưới bệ điều khiển trung tâm khác với các phiên bản Escalade trước đó. Ngoài ra, Escalade 2021 còn được trang bị một loạt các tiện nghi hiện đại như: ghế lái chỉnh điện tích hợp đệm lưng, tay lái tích hợp sưởi, màn hình HUD, dàn âm thanh 36 loa của thương hiệu AKG, điều hòa tự động 3 vùng, sạc điện thoại không dây,… xe có cấu hình 7 chỗ với hàng ghế thứ hai là hai ghế độc lập có tính năng gập ghế 1 chạm. Ngoài ra, người dùng có thể gập hàng ghế hai và ba chỉ với một nút bấm. Về truyền động, chiếc Cadillac Escalade ESV 2021 màu trắng đầu tiên tại Việt Nam được trang bị động cơ diesel dung tích 3.0L có công suất 277 mã lực, mô-men xoắn 460 Nm. Đi kèm với đó còn là trang bị hộp số tự động 10 cấp tiên tiến. Với cấu hình động cơ diesel, xe được giảm thuế nhập khẩu “đáng kể” so với động cơ V8 dung tích 6.2L trước kia. Video: Cadillac Escalade 2021 - đỉnh cao SUV hạng sang nước Mỹ.

