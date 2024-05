Chi tiết Honda HR-V 2024 từ 425 triệu đồng, thêm gói trang bị off-road

Honda Nhật Bản cuối cùng đã vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu crossover Honda HR-V 2024 mới (được gọi là Vezel ở Nhật Bản) thế hệ thứ 3 tại thị trường quê nhà, sau khi hé lộ thiết kế vào hồi tháng 3/2024 vừa qua. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Honda HR-V 2024 khởi điểm là từ 2.648.800 yên (khoảng 425,2 triệu đồng). Về thiết kế, Honda HR-V 2024 có thay đổi đáng chú ý nhất ở bộ lưới tản nhiệt, được làm rộng hơn, vuông vức và hẹp hơn so với phiên bản hiện hành. . Thay đổi này kéo theo khu vực cản trước cũng phải tinh chỉnh để phù hợp với tổng thể đầu xe. Đèn pha được cải tiến hệ thống chiếu sáng bên trong giúp ngắt tia sáng và chống lóa cho người hướng đối diện. Tiếp đến là khu vực đuôi xe SUV Honda HR-V 2024 mới sở hữu cụm đèn hậu LED, tạo hình thanh màu đỏ thanh mảnh, giúp xe trông bóng bẩy hơn. Ở bên trong, HR-V mới được thay đổi nhẹ một số chi tiết để thuận tiện hơn cho người sử dụng. Theo đó, cụm điều khiển trung tâm được tái thiết kế, bàn sạc điện thoại không dây đặt nằm giữa cho hành khách bên dễ dàng sử dụng. Ngoài ra, phần viền cụm điều khiển trước kia kéo dài sang bên ghế lái nay đã không còn mà bo tròn thành vùng khép kín. Tiếp đến là khóa kỹ thuật số cho phép mở/khóa cửa bằng điện thoại thông minh, bản đồ tự động cập nhật, hệ thống kết nối WiFi... Hệ thống Honda Remote Operation mới, cho phép bật/tắt điều hòa, đóng/mở cửa cốp và tìm vị trí xe từ xa. Bên cạnh đó, xe vẫn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch cùng màn hình cảm ứng giải trí 9 inch như ở phiên bản trước. Đáng chú ý, Honda HR-V 2024 còn được bổ sung gói trang bị Outdoorsy Hunt dành riêng cho việc off-road. Gói này bao gồm giá nóc, khung bảo vệ cản trước, vành 16 inch màu xám Shark Grey metallic và các điểm nhấn màu cam trên thân xe, kết hợp tùy chọn màu xanh ngọc trai mới. Về nội thất, xe được trang bị gói Outdoorsy Hunt sẽ có ghế bọc da Fabtech với khả năng chống nước và dầu. Về truyền động, Honda HR-V 2024 vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Về an toàn, Honda HR-V 2024 được nâng cấp gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing với 3 tính năng mới là hỗ trợ lái khi tắc đường Traffic Jam Assist, đèn pha thích ứng và giảm thiểu thiệt hại khi đạp nhầm chân ga. Video: Xem chi tiết Honda HR-V 2024 thế hệ mới.

