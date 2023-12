BYD sắp bán ôtô điện tại Việt Nam lập doanh số khủng

Video: Hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD vào Việt Nam, VinFast có phải rè chừng?

Thương hiệu ôtô BYD đã bán được 301.903 phương tiện sử dụng năng lượng mới (NEV) trong tháng 11, tăng 31% so với năm ngoái, cũng như tăng nhẹ so với tháng 10. Doanh số bán BEV tăng lên 170.150 chiếc, trong khi doanh số PHEV giảm 3,22% xuống 131.228 so với tháng trước.

Đối với BYD, đây lại là một tháng đạt mức cao nhất mọi thời đại, tuy nhiên, mức tăng trưởng chung rất nhẹ, chỉ 0,27%. Tính từ đầu năm (tháng 1 đến tháng 11), BYD đã bán được 2.683.374 xe, điều đó có nghĩa là công ty có trụ sở tại Thâm Quyến cần giao khoảng 320.000 chiếc trong tháng 12 để hoàn thành mục tiêu 3 triệu xe. BYD đã bán được kỷ lục 301.903 xe trong tháng 11/2023, tăng 32%, nhưng thú vị là doanh số PHEV giảm. Tỷ lệ giao hàng BYD hiện tại là 43,47% đối với PHEV và 56,36% đối với BEV. BYD đã ngừng sản xuất xe ICE vào tháng 4 năm ngoái. Doanh số bán BEV chiếm 52,5% tổng doanh số BYD trong tháng 9 và 54,9 trong tháng 10. Doanh số bán hàng của BYD bao gồm thương hiệu chính và cả thương hiệu phụ. YangWang U8 đã giao 408 chiếc, Fang Cheng Bao Bao có 5 626 chiếc và Denza 11.843. Doanh số bán Denza được thúc đẩy bởi D9 MPV, đã giao được 10.446 chiếc. Dòng Ocean và Dynasty mang huy hiệu BYD đã bán được 288.501 xe. BYD cũng xuất khẩu 30.629 xe sang thị trường toàn cầu, tăng 148,65% so với năm trước và gần bằng tháng trước. Sản phẩm xuất khẩu chính là crossover Yuan Plus hay còn gọi là Atto 3.

Mới đây, BYD cũng đã công bố các chương trình khuyến mãi lớn trong đợt đẩy mạnh bán hàng cuối năm, với một số mẫu đã giảm giá lại được giảm giá.