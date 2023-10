Xe “cá heo” Dolphin của BYD đạt doanh số khủng, sắp bán tại Việt Nam

Không chỉ gây ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ôtô tại Trung Quốc, hãng xe điện BYD còn muốn tăng sự hiện diện ra thị trường nước ngoài, bằng chứng là họ đã bắt đầu tấn công xuất khẩu xe điện vào nhiều thị trường quốc tế mới, trong đó có những mẫu xe chiến lược. Cá thị trường của BYD bao gồm Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Bolivia, Brazil, Mexico, Úc và Vương quốc Anh, bên cạnh nhiều thị trường đã đặt đại lý chính hãng từ lâu như Israel, Thụy Điển, Thái Lan và New Zealand, thậm chí, BYD còn đã có kế hoạch sẽ sản xuất xe điện tại Việt Nam. Và tất nhiên, muốn đi xa bạn phải có 1 vũ khí bí mật, đủ sức hấp dẫn các khách hàng mà bạn đến hiện diện, BYD có nhiều mẫu xe và 1 trong 2 con "gà đẻ trứng vàng" của họ là Dolphin. Cụ thể, trong 1 báo cáo gần đây của hãng xe Trung Quốc, BYD đã xuất xưởng 13.132 chiếc xe hatchback cỡ nhỏ BYD Dolphin 2023 mới, trở thành phương tiện xuất khẩu hàng đầu trong tháng 9. BYD Yuan Plus (Atto 3) đã xuất xưởng 9.277 chiếc và mẫu sedan BYD Seal là 4.803 chiếc. Ngoài ra, nhà sản xuất ôtô có trụ sở tại Thâm Quyến đã xuất khẩu 28.039 xe điện trong tháng 9, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp. Vào tháng 6, công ty đã xuất xưởng khoảng 10 nghìn ôtô, 18 nghìn ôtô vào tháng 7 và 25 nghìn ôtô vào tháng 8. Trong năm 2023 (từ tháng 1 - tháng 9), BYD đã xuất khẩu 41.519 "con cá heo", hầu hết trong số đó xuất khẩu trong 3 tháng qua. Mặc dù Dolphin được tung ra thị trường Trung Quốc vào năm 2021 nhưng BYD chỉ mới bắt đầu cung cấp nó ra thị trường quốc tế gần đây. Tuy nhiên, BYD Dolphin chạy điện không phải là nhà vô địch về số lượng xe xuất khẩu cho năm 2023, nó bị Yuan Plus (Atto 3) vượt qua, đã xuất khẩu 71.957 chiếc trong năm nay. Khi Dolphin đang có được lực kéo, đây sẽ là một cuộc đua sít sao cho chiếc xe xuất khẩu hàng đầu năm 2023. Mẫu xe BYD Seal chỉ xuất khẩu được 7.197 chiếc trong năm nay. Tuy nhiên, nó có mức tăng trưởng đáng kể nhất khi tăng gấp ba lần số lượng giao hàng ra nước ngoài, từ 1.600 chiếc trong tháng 8 lên 4.803 chiếc trong tháng 9. BYD Seal được giới thiệu là đối thủ cạnh tranh của Tesla Model 3 nhưng được bán ít hơn dự kiến ở Trung Quốc, vì vậy BYD sẽ sử dụng nó để giao hàng ra nước ngoài và cố gắng cung cấp nó ở những thị trường không có sự cạnh tranh gay gắt. Với sự xuất khẩu ấn tượng của Dolphin, ngày mà hãng xe BYD sẽ sớm mở đại bản doanh đầu tiên ở Việt Nam để giới thiệu với các khách hàng nước ta mẫu xe "cá heo" thú vị, cùng nhiều anh em khác của mình sẽ không còn xa. Video: Xem chi tiết BYD Dolphin 20-23 chạy điện tại Malaysia.

