Gần một nửa ôtô điện có quãng đường di chuyển thấp hơn công bố.

Consumer Reports đã tiến hành thử nghiệm một số mẫu xe với tốc độ 112 km/h trên đường cao tốc, với các quãng đường dài 3200 đến 24.000 km trên đồng hồ đo đường và nhiệt độ ngoài trời dao động từ 21-32 độ C. Ngay cả trong những điều kiện lý tưởng như thế này, gần một nửa trong số những mẫu ôtô điện được thử nghiệm vẫn chưa đạt được phạm vi ước tính của EPA.

Những mẫu xe của Ford, Lucid và Tesla có quãng đường di chuyển thực tế thấp hơn con số do EPA công bố. Trong đó, phạm vi thực tế của Tesla Model S ít hơn 62km so với ước tính 652 km của EPA và thông số của Lucid Air ít hơn 64 km so với con số 617km của EPA. Thậm chí, mẫu xe bán tải ăn khách Ford F-150 Lightning với tầm vận hành thực tế chỉ 434 km, kém xa con số 515 km từ EPA.

Những mẫu Audi, Hyundai, Genesis, Nissan và Kia cũng có quãng đường thực tế thấp hơn chỉ số EPA, nhưng độ chênh lệnh không quá lớn. Ví dụ, tầm vận hành của Nissan Ariya chỉ ít hơn 6,4km so với xếp hạng EPA, Hyundai Ioniq 6 cũng tương tự với chênh lệch khoảng 8 km.

Những mẫu xe sang chạy điện của BMW và Mercedes-Benz có quãng đường di chuyển thực tế xa hơn ước tính EPA.

Ở chiều ngược lại, các mẫu xe điện của BMW và Mercedes-Benz có quãng đường di chuyển thực tế xa hơn ước tính EPA. BMW I4 và IX đi được nhiều hơn khoảng 75km so với ước tính. Mercedes-Benz EQE có quãng đường di chuyển thực tế là 457 km sau khi sạc đầy, vượt ước tính của EPA tới 115 km.