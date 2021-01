Bộ 3 xe ôtô nhập khẩu đắt khách nhất Việt Nam năm 2020

Do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, 2020 là một năm khá ảm đạm đối với ngành công nghiệp ôtô. Hàng loạt nhà máy lắp ráp và đại lý của các hãng xe tại Việt Nam đóng cửa, tạm ngưng hoạt động, khó khăn kinh tế khiến người dân không còn ưu tiên sắm xe, đẩy thị trường vào tình cảnh thê thảm.



Trước tình hình khó khăn do dịch bệnh, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, áp dụng từ 28/6-31/12 khiến các doanh nghiệp xe ôtô nhập khẩu thêm phần khó khăn.

Tuy vậy, vẫn có những mẫu xe ngoại nhập đang gây ”sốt” trên thị trường và luôn lọt vào top xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam.

Ford Ranger

Nằm trong top xe bán chạy nhất nửa cuối năm 2020, Ford Ranger hoàn toàn áp đảo phân khúc xe bán tải với doanh số bán nhiều gấp đôi các đối thủ khác cộng lại, trung bình hãng bán khoảng 1.000 – 1.500 xe mỗi tháng.

Lý do cho sự thành công trên là do xe bán tải có mức đóng lệ phí trước bạ thấp hơn so với các dòng xe phổ thông (6 – 7,2%). Ngoài ra, Ford Ranger là chiếc xe bán tải có thể chiều lòng nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, từ những người chỉ thích một mẫu bán tải chạy phố, đến những người đam mê các cung đường khó. Chiếc bán tải vừa có thể trèo đèo lội suối, vừa đảm bảo tích hợp đầy đủ các tính năng công nghệ an toàn hiện đại.

Mitsubishi Xpander

Kể từ khi được ra mắt tại thị trường ôtô Việt Nam , mẫu xe đa dụng Xpander liên tục duy trì doanh số bán hàng ấn tượng, mặc dù đã có phiên bản số tự động (AT) lắp ráp trong nước, tuy nhiên Xpander nhập khẩu vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Bởi vì xe nhập khẩu có cả bản số sàn (MT) với mức giá chỉ 555 triệu đồng, nhiều khách hàng lựa chọn phiên bản này vì có giá thành rẻ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời, rất phù hợp với nhu cầu chạy dịch vụ.

Ngoài ra, từ đầu tháng 11 vừa qua Mitsubishi Việt Nam tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn, đồng thời còn giảm 50% lệ phí trước bạ cho 2 mẫu Xpander nhập khẩu, dẫn đến sự bùng nổ về doanh số. Với các khách hàng mua xe mới sẽ nhận được quà tặng bảo hiểm vật chất lên đến 10 triệu đồng.

Kể từ khi được ra mắt tại thị trường Việt Nam, mẫu xe đa dụng Xpander liên tục duy trì doanh số bán hàng ấn tượng. Theo báo cáo kết quả bán hàng của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10 và tháng 11, sức tiêu thụ các mẫu Xpander nhập khẩu lần lượt là 1.484 chiếc và 2.160 chiếc, đủ cho ta thấy được sức nóng của mẫu xe này.



Toyota Corolla Cross

Ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam vào tháng 8 vừa qua, mẫu xe "tân binh" của Toyota trở thành cái tên gây nhiều sự chú ý đối với khách hàng. Corolla Cross đã tạo ấn tượng tốt về thiết kế, trái ngược hẳn với kiểu thiết kế trung tính và có phần già nua, mộc mạc kiểu Toyota trước đây, Corolla Cross sở hữu kiểu dáng bề thế, trẻ trung và hiện đại hơn. Xe còn được trang bị vô số các tính năng hiện đại và thời thượng, nhưng đáng chú ý nhất chính là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Điều đặc biệt là Corolla Cross là mẫu xe cỡ nhỏ duy nhất được trang bị gói công nghệ hiện đại này.

Toyota Corolla Cross trở lọt 10 dòng ôtô bán chạy nhất cuối năm 2020. Theo chia sẻ của một số tư vấn bán hàng tại thời điểm đó, phiên bản nhận được nhiều sự quan tâm nhất lại chính là bản V có giá 820 triệu đồng chứ không phải bản G tiêu chuẩn có giá 720 triệu đồng. Trong tháng 9, có tổng cộng 1.154 chiếc xe được giao tới tay khách hàng, người mua bắt buộc phải đặt cọc để chờ xe nhập về bởi xe luôn trong tình trạng cháy hàng.



Bước sang tháng 10 và tháng 11, Toyota Corolla Cross trở thành mẫu xe nhập khẩu lọt 10 dòng ôtô bán chạy nhất với doanh số đạt được lần lượt là 1.548 xe và 1.537 xe. Thành công của Corolla Cross không ngoài dự đoán khi Toyota Việt Nam thay đổi cách làm sản phẩm, mang đến nhiều trang bị và công nghệ mới cho mẫu SUV 5 chỗ.