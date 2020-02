Hyundai Accent vượt mặt Toyota Vios, bán chạy nhất Việt Nam

Năm nay do tết Nguyên đán đến sớm hơn, nên so với tháng 1 năm ngoái doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô Việt sụt giảm mạnh - 52%, theo thống kê của các thành viên VAMA. Tuy vậy, một số dòng xe vẫn duy trì được số lượng bán ra, đặc biệt là các dòng xe dành cho việc kinh doanh vận tải như Hyundai Grand i10, Toyota Vios hay Mitsubishi Xpander. Đáng quan tâm, trong tháng 1/2020, các mẫu xe của thương hiệu Hyundai giành được nhiều ưu ái của người tiêu dùng nhất. Có tới 4/10 mẫu xe góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng. Đáng chú ý là mẫu xe sedan Hyundai Accent đạt doanh số cao nhất với 1.733 xe, vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam, xếp trên 2 cái tên lớn là Toyota Vios và Mitsubishi Xpander. Tháng 1/2020, Toyota Vios bán ra tổng cộng 1.598 xe. Doanh số đó đã đẩy mẫu "xe quốc dân" xuống vị trí số 2 trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam tháng này. Tuy nhiên, theo dự đoán, Toyota Việt Nam sẽ sớm có những động thái kích cầu mới để giúp Vios tái khẳng định vị thế vốn có của mình thay vì liên tiếp để 2 cái tên gồm Mitsubishi Xpander và Hyundai Accent. Bám đuổi ngay sau vị trí số 2 của Toyota Vios là cái tên Hyundai i10 với 1.586 xe bán ra trong tháng 1/2020, kém Vios đúng 12 xe. Kết quả này không mấy mang lại sự ngạc nhiên khi thực tế, i10 luôn luôn xếp ngay sau "đàn anh" Accent trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất trong nhiều tháng. Sau 3 tháng thăng hoa vượt trội (Tháng 10, 11 và 12/2019), phong độ của Mitsubishi Xpander dường như đang có phần trùng xuống khi doanh số bán ra trong tháng 1/2020 chỉ đạt 1.159 xe, xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng. Theo Vama, thị trường trọng điểm của Xpander hiện nay là khu vực miền nam với 554 xe bán ra, tiếp sau là khu vực miền bắc với 389 xe và cuối cùng là khu vực miền trung với 216 xe. Tháng 1/2020 được xem là khoảng thời gian khá thành công của Mazda3 khi bứt phá tới 3 bậc trong bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam (Tháng 12/2019, Mazda đứng ở vị trí số 8 với 1.308 xe bán ra). Tuy vậy, cũng giống như nhiều mẫu xe khác trên thị trường phải chịu "cơn lốc doanh số" mang tên Tết nguyên đán, doanh số bán ra của Mazda3 trong tháng 1/2020 sụt giảm tới 450 xe so với cùng kỳ tháng trước. Sự xuất hiện của Hyundai Tucson trong bảng xếp hạng những mẫu xe bán chạy nhất tháng là một điều gây bất ngờ với nhiều người tiêu dùng bởi có lẽ đã từ rất lâu rồi, Tucson mới lại gia nhập đường đua doanh số với những cái tên nổi trội khác. Đặc biệt, không chỉ tham gia vào bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam, trong tháng 1/2020 với 826 xe bán ra, Tucson còn đứng ở vị trí số 6 trong bảng xếp hạng, vượt lên cả đối thủ nặng ký nhất là Mazda CX-5. Tháng 1/2020 chứng kiến khoảng thời gian thành công không chỉ với Hyundai Santa Fe và Hyundai Tucson khi tái gia nhập đường đua doanh số mà còn là thời điểm thăng hoa đối với nhà sản xuất TC Motor khi hãng này có tới 4 mẫu xe trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng. Toyota Fortuner, mẫu SUV từng "làm mưa làm gió" tại thị trường Việt Nam từng xếp hạng từ vị trí số 5 ở tháng 12/2019 bất ngờ tụt xuống vị trí số 8 ở tháng 1/2020. Theo báo cáo của Vama, thị trường chủ yếu của Fortuner hiện nay vẫn là khu vực miền nam với 373 xe bán ra, tiếp sau là miền bắc với 241 xe và cuối cùng là 76 xe của khu vực miền trung. Kia Soluto đã tiếp tục trở lại ở vị trí số 9 trong bảng xếp hạng với 605 xe bán ra trong tháng 1/2020. Mẫu sedan hạng B có mức giá hấp dẫn nhất phân khúc đang đón nhận được khá nhiều tình cảm của người tiêu dùng, đặc biệt là đối tượng khách hàng chạy xe dịch vụ. Nhờ đó, biểu đồ doanh số toàn miền của Soluto có khoảng cách không quá rõ rệt với 270 xe bán ra tại miền bắc, 231 xe tại miền nam và 104 xe ở miền trung. Tương tự như "người anh em" Kia Soluto, Kia Cerato cũng mới tái gia nhập đường đua doanh số sau 1 tháng vắng bóng (Tháng 12/2019). Với sự trở lại lần này, Kia Cerato có doanh số toàn miền là 603 xe và xếp ở vị trí số 10 trong bảng danh sách những mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 1/2020. Video: Top xe ôtô mới sẽ về Việt Nam trong năm 2020.

