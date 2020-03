Điểm mặt 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2/2020

Trong tháng 2/2020 vừa qua, thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến nhiều sự thay đổi, khi hàng loạt những cái tên đã rời khỏi danh sách top 10 xe bán chạy nhất. Cụ thể, hai mẫu Hyundai Tucson và KIA Soluto nhường chỗ cho sự quay trở lại của “ông vua một thời” ở phân khúc MPV là Toyota Innova, và mẫu xe bán tải Ford Ranger. Sau khi bị Hyundai Accent soán ngôi ngay tháng đầu năm 2020 thì bước sáng tháng 2, Toyota Vios đã lấy lại phong độ "ông vua doanh số" và ghi dấu vị trí đầu bảng xếp hạng xe bán chạy nhất Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 2, Toyota Việt Nam đã bàn giao tới tay khách hàng 2.468 xe Vios, tăng 870 xe so với tháng trước (1.598 xe) và cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 4.066 xe bán ra. Mặc dù có sự mở đầu khá thành công ngay đầu năm 2020 dù vướng Tết Nguyên Đán nhưng sang tháng 2, doanh số Hyundai Accent lại sụt giảm khiến mẫu xe này mất đi vị trí ngôi vương. Cụ thể, kết thúc tháng 2, TC Motor đã bán được 1.164 xe Accent, giảm 569 xe so với tháng trước (1.733 xe) và cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 2.897 xe bán ra. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, đây vẫn là mẫu xe chủ lực bán chạy nhất của TC Motor. Cũng tương tự người anh em cùng nhà Hyundai Accent, trong tháng 2/2020, doanh số bán của Hyundai Grand i10 cũng chỉ đạt 1.101 xe, giảm 485 xe so với tháng trước (1.586 xe) và cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 2.687 xe bán ra. Mặc dù doanh số giảm nhưng vẫn đủ để Grand i10 giữ vững một vị trí trong top xe bán chạy tại thị trường Việt. Trong tháng 2 vừa qua, Mitsubishi Việt Nam chỉ bán được 1.021 xe Xpander, giảm 138 xe so với tháng trước (1.159) xe và cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 2.180 xe bán ra. Doanh số bán giảm liên tục nhưng hiện tại Mitsubishi Xpander vẫn đang giữ vững vị trí ngôi vương phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam. Kết thúc tháng 2, Thaco ghi nhận doanh số bán hàng Mazda3 đạt 728 xe, giảm 130 xe so với tháng trước (858 xe) và cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 1.586 xe bán ra. Mặc dù có mức giá bán khá cao nhưng hiện tại Mazda3 vẫn đang là mẫu xe được ưa chuộng nhất trong phân khúc hạng C tại thị trường Việt. Ông vua MPV một thời đã trở lại top 10 xe bán chạy tháng với doanh số bán trong tháng 2 đạt 613 xe, tăng nhẹ 208 xe so với tháng trước (405 xe). Cộng dồn hai tháng đầu năm, Toyota Việt Nam đã bàn giao tới tay khách hàng 1.018 xe Innova. Mặc dù có tới gần 14 năm tồn tại tại thị trường Việt nhưng sự xuất hiện của Mitsubishi Xpander vào năm 2018 với mức giá bán hấp dẫn đã làm Innova bị lu mờ trong mắt người tiêu dùng. Với 549 xe bán ra trong tháng 2, giảm 187 xe so với tháng trước (736 xe) nhưng Hyundai SantaFe vẫn nghiễm nhiêm chiếm một vị trí trong top xe bán chạy. Như vậy, trong hai tháng đầu năm, TC Motor đã bàn giao tới tay khách hàng 1.285 xe SantaFe. Phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam vẫn là cuộc đấu sống còn của Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner hay Ford Everest. Sau một tháng vắng bóng ở top xe bán chạy, Ford Ranger đã trở lại với doanh số bán đạt 536 xe, tăng nhẹ 33 xe so với tháng trước (503 xe), vẫn dẫn đầu phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam. Cũng trong tháng 2 vừa qua, Ford Việt Nam đã chính thức tung phiên bản Ranger Limited mới tại thị trường Việt Nam với giá bán 799 triệu đồng, đồng thời nâng cấp trang bị cho tất cả những phiên bản còn lại nhưng không thay đổi giá bán. Doanh số bán hàng của Toyota Fortuner trong tháng 2 vừa qua đạt 528 xe, giảm nhẹ 162 xe so với tháng trước (690 xe), cộng dồn hai tháng đạt 1.218 xe bán ra. Mặc dù doanh số giảm nhưng Fortuner hiện vẫn đang là một trong ba mẫu xe chủ chốt bán chạy nhất của hãng. Xe đang được bán ra 6 phiên bản, trong đó có 2 bản nhập khẩu và 4 bản lắp ráp tại Việt Nam. Kết thúc tháng 2, Thaco đã bàn giao tới tay khách hàng 521 xe Kia Cerato, giảm 82 xe so với tháng trước (603) xe và cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 1.124 xe bán ra. Hiện tại, Cerato đang mẫu xe có sức hút khá ấn tượng với người dùng Việt trong phân khúc hạng C, chỉ sau Mazda 3. Video: Điểm mặt 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2/2020.

Trong tháng 2/2020 vừa qua, thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến nhiều sự thay đổi, khi hàng loạt những cái tên đã rời khỏi danh sách top 10 xe bán chạy nhất. Cụ thể, hai mẫu Hyundai Tucson và KIA Soluto nhường chỗ cho sự quay trở lại của “ông vua một thời” ở phân khúc MPV là Toyota Innova, và mẫu xe bán tải Ford Ranger. Sau khi bị Hyundai Accent soán ngôi ngay tháng đầu năm 2020 thì bước sáng tháng 2, Toyota Vios đã lấy lại phong độ "ông vua doanh số" và ghi dấu vị trí đầu bảng xếp hạng xe bán chạy nhất Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 2, Toyota Việt Nam đã bàn giao tới tay khách hàng 2.468 xe Vios, tăng 870 xe so với tháng trước (1.598 xe) và cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 4.066 xe bán ra. Mặc dù có sự mở đầu khá thành công ngay đầu năm 2020 dù vướng Tết Nguyên Đán nhưng sang tháng 2, doanh số Hyundai Accent lại sụt giảm khiến mẫu xe này mất đi vị trí ngôi vương. Cụ thể, kết thúc tháng 2, TC Motor đã bán được 1.164 xe Accent, giảm 569 xe so với tháng trước (1.733 xe) và cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 2.897 xe bán ra. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, đây vẫn là mẫu xe chủ lực bán chạy nhất của TC Motor. Cũng tương tự người anh em cùng nhà Hyundai Accent, trong tháng 2/2020, doanh số bán của Hyundai Grand i10 cũng chỉ đạt 1.101 xe, giảm 485 xe so với tháng trước (1.586 xe) và cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 2.687 xe bán ra. Mặc dù doanh số giảm nhưng vẫn đủ để Grand i10 giữ vững một vị trí trong top xe bán chạy tại thị trường Việt. Trong tháng 2 vừa qua, Mitsubishi Việt Nam chỉ bán được 1.021 xe Xpander, giảm 138 xe so với tháng trước (1.159) xe và cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 2.180 xe bán ra. Doanh số bán giảm liên tục nhưng hiện tại Mitsubishi Xpander vẫn đang giữ vững vị trí ngôi vương phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam. Kết thúc tháng 2, Thaco ghi nhận doanh số bán hàng Mazda3 đạt 728 xe, giảm 130 xe so với tháng trước (858 xe) và cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 1.586 xe bán ra. Mặc dù có mức giá bán khá cao nhưng hiện tại Mazda3 vẫn đang là mẫu xe được ưa chuộng nhất trong phân khúc hạng C tại thị trường Việt. Ông vua MPV một thời đã trở lại top 10 xe bán chạy tháng với doanh số bán trong tháng 2 đạt 613 xe, tăng nhẹ 208 xe so với tháng trước (405 xe). Cộng dồn hai tháng đầu năm, Toyota Việt Nam đã bàn giao tới tay khách hàng 1.018 xe Innova. Mặc dù có tới gần 14 năm tồn tại tại thị trường Việt nhưng sự xuất hiện của Mitsubishi Xpander vào năm 2018 với mức giá bán hấp dẫn đã làm Innova bị lu mờ trong mắt người tiêu dùng. Với 549 xe bán ra trong tháng 2, giảm 187 xe so với tháng trước (736 xe) nhưng Hyundai SantaFe vẫn nghiễm nhiêm chiếm một vị trí trong top xe bán chạy. Như vậy, trong hai tháng đầu năm, TC Motor đã bàn giao tới tay khách hàng 1.285 xe SantaFe. Phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam vẫn là cuộc đấu sống còn của Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner hay Ford Everest. Sau một tháng vắng bóng ở top xe bán chạy, Ford Ranger đã trở lại với doanh số bán đạt 536 xe, tăng nhẹ 33 xe so với tháng trước (503 xe), vẫn dẫn đầu phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam. Cũng trong tháng 2 vừa qua, Ford Việt Nam đã chính thức tung phiên bản Ranger Limited mới tại thị trường Việt Nam với giá bán 799 triệu đồng, đồng thời nâng cấp trang bị cho tất cả những phiên bản còn lại nhưng không thay đổi giá bán. Doanh số bán hàng của Toyota Fortuner trong tháng 2 vừa qua đạt 528 xe, giảm nhẹ 162 xe so với tháng trước (690 xe), cộng dồn hai tháng đạt 1.218 xe bán ra. Mặc dù doanh số giảm nhưng Fortuner hiện vẫn đang là một trong ba mẫu xe chủ chốt bán chạy nhất của hãng. Xe đang được bán ra 6 phiên bản, trong đó có 2 bản nhập khẩu và 4 bản lắp ráp tại Việt Nam. Kết thúc tháng 2, Thaco đã bàn giao tới tay khách hàng 521 xe Kia Cerato, giảm 82 xe so với tháng trước (603) xe và cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 1.124 xe bán ra. Hiện tại, Cerato đang mẫu xe có sức hút khá ấn tượng với người dùng Việt trong phân khúc hạng C, chỉ sau Mazda 3. Video: Điểm mặt 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2/2020.