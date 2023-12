Video: Audi Charging Lounge | Phòng chờ sạc nhanh cao cấp đầu tiên tại Việt Nam.

Từ lâu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là mục tiêu Audi đặt ra và hướng tới. Các mẫu xe điện trưng bày tại không gian Audi Charging Lounge tại TP HCM như Audi e-tron GT quattro và RS e-tron GT đều được sản xuất tại nhà máy Audi AG Böllinger Höfe đạt chuẩn trung tính carbon, sử dụng 100% điện sinh thái, hạn chế sử dụng giấy và bao bì đồng thời trong các hệ thống khép kín.

Audi đồng hành cùng dự án phát triển bền vững A Way To Green 2023.

Audi cũng đã khởi động các dự án khác về tái chế nhựa. Chất thải nhựa được xử lý thành sợi và những sợi này sau đó sẽ được sử dụng trong các máy in 3D để chế tạo các công cụ phục vụ quá trình sản xuất.

Tìm thấy nguồn cảm chung trong mục tiêu đóng góp cho sự bền vững của môi trường và xã hội, Audi Việt Nam bắt tay A WAY TO GREEN trong dự án A Way To Green Fair & Exhibition 2023 để thực hiện sứ mệnh lan tỏa, kết nối, định hướng và tôn vinh những doanh nghiệp, thương hiệu, tổ chức, dự án nhóm và cá nhân tiên phong và nỗ lực thực hành trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Sự kiện sẽ được diễn ra tại Audi Charging Lounge - địa điểm sạc điện cao cấp đầu tiên tại Việt Nam, nơi được xây dựng để trở thành nơi kết hợp sự tiện ích của việc sạc điện nhanh chóng và trải nghiệm cao cấp, tạo ra một không gian sang trọng với cam kết đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường và thân thiện với môi trường.

Sự kiện A Way To Green 2023 phát triển bền vững còn có sự tham dự của Hoa hậu Đỗ Thị Lan Anh – Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023.