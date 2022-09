Aprilia RSV4 XTrenta hơn 1 tỷ đồng - siêu môtô đầu tiên có cánh gió sau

Được chính bộ phận xe đua Noale Racing Department sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 100 chiếc, Aprilia RSV4 XTrenta 2022 đặc biệt sử dụng những công nghệ có trên siêu môtô đua Aprilia RS-GP. Đầu tiên phải kể đến kiểu dáng của xe được cải tiến để tối ưu tính khí động học cho xe, dễ nhận thấy nhất chính là phần cánh gió cỡ lớn phía trước giúp xe tăng lực ép xuống mặt đường ở tốc độ cao tựa như mẫu xe đua MotoGP. Thậm chí siêu mô tô này còn có cả cánh gió đặt dưới gắp sau nhằm tăng tính ổn định của xe khi chạy trong đường đua. Nhờ những cải tiến trên mà mẫu xe RSV4 XTrenta 2022 của Aprilia đã tăng thêm 25% lực ép xuống mặt đường trong khi giảm 4% lực cản. Dàn áo của xe được làm từ sợi carbon do PAN Compositi sản xuất, với quy trình tương tự như khi chế tạo những chiếc xe đua MotoGP, điều này giúp trọng lượng xe giảm đi đáng kể. Chưa hết, Aprilia RSV4 Xtrenta còn có được hàng loạt các trang bị hiệu năng cao như ống xả SC-Project bằng titan/carbon, lọc gió độ Sprint Filter, két nước và két dầu làm mát do Taleo Tecnoracing sản xuất để tối ưu khả năng làm mát, dĩa xích làm bằng titan do PBR chế tạo giúp đảm bảo độ bền khi vận hành ở cường độ cao. Hệ thống treo Ohlins được tinh chỉnh riêng bởi Andreani và các kỹ sư Aprilia MotoGP. Trong khi hệ thống phanh là loại Brembo GP4-MS đi kèm với đĩa T-drive đường kính 330mm, mâm xe hàng hiệu Marchesini M7R Genesi 17 inch kết hợp cùng lốp Pirelli Diablo SBK kích thước 120/70 và 200/65 ở trước/sau. Gói trang bị của RSV4 XTrenta còn có bảng điều khiển xe đua JetPrime, các phụ kiện khác bao gồm gác chân, cùm tay lái và nắp bình xăng CNC đến từ thương hiệu Spider. Tất cả những thay đổi trên giúp trọng lượng của xe giảm chỉ còn 166 kg. Mặc dù phát triển dựa trên nền tảng của Aprilia RSV4 Factory 2022, nhưng mẫu RSV4 Xtrenta đã được tinh chỉnh lại động cơ, cho ra công suất tối đa lên đến 230 mã lực. Sức mạnh trên biến mẫu xe mới của Aprilia trở thành một trong những siêu mô tô mạnh nhất hiện nay. Cuối cùng, màu sơn của RSV4 Xtrenta được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua của Aprilia từng giành chức vô địch MotoGP cách đây 30 năm ở thể thức 125cc. Sẽ chỉ có 100 chiếc RSV4 Xtrenta được sản xuất trên toàn thế giới. Mức giá xe Aprilia RSV4 XTrenta 2022 bán ra từ 49.800 USD (tương đương 1,2 tỷ đồng). Những khách hàng sở hữu xe còn được tham dự chuyến tham quan độc quyền đến bộ phận đua xe Noale. Ngoài ra còn nhận được bạt phủ và thảm lót dành riêng cho xe. Video: Aprilia RSV4 XTrenta - siêu môtô đầu tiên có cánh gió sau.

