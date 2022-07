Aprilia SR GT gần 100 triệu tại Việt Nam, "uống" 2,68 lít xăng/100km

Piaggio Việt Nam vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga thể thao Aprilia SR GT 200 2022 mới với phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản thể thao, mở ra phân khúc xe tay ga thể thao trong dải sản phẩm mạnh mẽ của thương hiệu Aprilia, đem đến lựa chọn phong phú và ưu việt hơn cho khách hàng. Ra mắt lần đầu tiên trên thế giới tại Triển lãm xe EICMA 2021, mẫu xe ga Aprilia SR GT200 2022 được xem là chiếc “Urban Adventure" đầu tiên của Aprilia với mục tiêu thiết kế để mang lại trải nghiệm lái thú vị không chỉ với trải nghiệm lái xe hàng ngày trong thành phố, mà còn trên cả những chặng đường dài. Aprilia SR GT sở hữu ghi đông trần mang phong cách thể thao và trẻ trung có phần giống với dòng xe ADV 160 của Honda. Xe có chiều dài 1.920 mm, rộng 765mm, trục cơ sở 1.359mm. Khoảng sáng gầm của mẫu xe này tương đối lớn 175mm, cao hơn 10mm so với Honda ADV 160. Cụm đèn chiếu sáng trước của mẫu xe tay ga thể thao nhà Aprilia được chia thành 3 ngăn riêng biệt, 2 bên là đèn chiếu gần và ở giữa là đèn chiếu xa. Phía trên được lắp kính chắn gió màu khói tương đối cao và rộng. Bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD lớn cung cấp tất cả dữ liệu về xe, có thể được lựa chọn bằng nút MODE trên cụm điều khiển bên trái. Tay lái được cố định bằng một tấm nhôm đúc tinh tế mang logo Aprilia, trong khi bộ điều khiển tay lái trực quan và khá tiện dụng. Aprilia SR GT200 được trang bị chìa khóa cơ, mở yên dạng nút bấm tương tự các mẫu xe của Vespa, Piaggio hiện nay. Đèn hậu xe dạng led thiết kế hiện đại, tay xách phía sau khá lớn cùng chiều cao yên ở mức 799 mm, cao hơn 19 mm so với đối thủ Honda ADV 160 thế hệ mới. Mẫu xe ga thể thao nhà Aprilia có thể di chuyển trên những quãng đường dài hơn so với các đối thủ nhờ vào bình xăng với dung tích lớn 9 lít, cho phạm vi di chuyển khoảng 350 km cùng với cốp đựng đồ dưới yên xe có dung tích 25 lít có thể chứa được một mũ bảo hiểm cả đầu. Với khung xe tinh xảo, trọng lượng ướt chỉ 148 kg và vành hợp kim nhẹ - bánh trước 14” và bánh sau 13” - cùng lốp tiết diện rộng (110/80 và 130/70), Aprilia SR GT 200 cực kỳ nhanh nhẹn và đem đến khả năng xử lý tuyệt vời trong môi trường giao thông đô thị, nhưng cũng vô cùng ổn định ở dải tốc độ thấp. Bánh trước của xe được trang bị phuộc Showa với đường kính 33 mm và hành trình 122mm, lớn hơn 22% so với đối thủ cạnh tranh, bánh sau trang bị hai giảm xóc Showa tác động kép với lò xo và hành trình lò xo có thể điều chỉnh năm vị trí, với hành trình tương đương 102mm, cao hơn 7% so với đối thủ. Hệ thống phanh sử dụng đĩa trước 260mm hình cánh hoa với ưu điểm về trọng lượng nhẹ hơn và có khả năng tản nhiệt tốt hơn, đĩa sau kích thước 220mm đi kèm chống bó cứng ABS 1 kênh. Ngoài ra xe còn nổi bật với khoảng sáng gầm xe tối thiểu 175mm, một con số ấn tượng chưa từng có đối với phân khúc xe tay ga GT compact truyền thống. Cung cấp sức mạnh cho Aprilia SR GT200 là khối động cơ iGet dung tích 174cc có khả năng sản sinh công suất tối đa 17,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 16,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. Để thuận tiện và tiết kiệm cho việc di chuyển trong đô thị thì Aprilia SR GT200 còn được trang bị cả hệ thống Auto Start/Stop (tự ngắt động cơ khi dừng), nhờ đó khả năng tiêu thụ nhiên liệu của Aprilia SR GT200 chỉ ở mức 2,68 lít/100km. Hiện Piaggio Việt Nam đang phân phối 2 phiên bản của Aprilia SR GT200 bao gồm bản tiêu chuẩn và bản thể thao với 6 màu sắc. Mức giá xe Aprilia SR GT200 2022 tương ứng cho 2 phiên bản được niêm yết chính hãng là 97 triệu và 99,5 triệu đồng. Video: Giới thiệu xe ga Aprilia SR GT 200 2022 tại Việt Nam.

