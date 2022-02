Aprilia Tuareg 660 hơn 400 triệu đồng sắp về Việt Nam có gì?

Cách đây không lâu, Piaggio Việt Nam vừa chính thức khai trương 2 showroom Motoplex hoàn toàn mới tại Sài Gòn và Hà Nội, đồng thời giới thiệu đến người dùng Việt hai thương hiệu Aprilia và Moto Guzzi. Ngoài ra, Piaggio cũng tung ra thị trường một số mẫu xe môtô phân khối lớn đến từ hai thương hiệu này. Đáng chú ý trong số các mẫu môtô mới là bộ đôi xe hạng trung Aprilia RS 660 và Tuono 660 với nhiều trang bị công nghệ vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Mới đây, một nguồn tin mới cho biết rất có Aprilia sẽ tiếp tục mang về Việt Nam mẫu Tuareg 660 hoàn toàn mới. Khác với RS 660 và Tuono 660, Aprilia Tuareg 660 2022 mới mang thiết kế Adventure Touring hạng trung với thiết kế và dàn trang bị hấp dẫn. Mẫu xe Adventure Aprilia Tuareg 660 sở hữu loạt trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo hành trình dài, vành nan 21-inch/18-inch tương ứng vành trước và sau, đi kèm lốp off-road, kính chắn gió cao, ốp bảo vệ tay lái và ống xả vểnh cao... Ngoài ra, khung sườn của xe cũng không hề giống với khung sườn trên RS 660 và Tuono 660. Cụ thể, Aprilia Tuareg 660 sử dụng khung sườn ống thép, khung phụ phía sau dạng lưới mắt cáo, càng sau bằng nhôm nhưng có kích thước nhỏ gọn hơn. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe Adventure hạng trung Aprilia Tuareg 660 mới này là động cơ xylanh đôi, dung tích 659cc, làm mát bằng dung dịch. Tuy nhiên Aprilia đã tiến hành hiệu chỉnh động cơ này để phù hợp hơn với xe ADV, từ đó mang đến cho xe công suất 80 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 70 Nm tại tua máy 6.500 vòng/phút. Về công nghệ điện tử, Aprilia Tuareg 660 hoàn toàn mới được trang bị sẵn hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi có thể bật tắt theo nhu cầu, hệ thống kiểm soát lựck éo, kiểm soát lực hãm động cơ, hỗ trợ giữ ga, ga điện tử với nhiều chế độ lái. Các thông tin này sẽ được hiển thị trên đồng hồ của xe là màn hình màu TFT 5 inch. So sánh về thông số, Aprilia Tuareg 660 2022 săp về Việt Nam hiện đang là mẫu Adventure Touring hàng đầu ở phân khúc xe hạng trung, thậm chí có phần vượt trội hơn so với đối thủ Yamaha Tenere 700. Nhìn vào giá thành bộ đôi xe RS 660 và Tuono 660 được công bố chính hãng hiện nay, có thể dự đoán mức giá xe Aprilia Tuareg 660 2022 tại Việt Nam cũng sẽ ở mức khoảng hơn 400 triệu đồng. Video: Giới thiệu Adventure hạng trung Aprilia Tuareg 660 mới.

