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Xã hội

Ô tô lao vào quán nhậu dưới chân cầu ở TPHCM, nhiều người bị thương

Khoảng 4 giờ 30 ngày 19/9, một ô tô điện bất ngờ lao vào khu vực trước quán nhậu trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, TPHCM, khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân sống dưới chân cầu Chữ Y nghe tiếng hô hoán, kêu cứu phát ra từ khu vực một quán nhậu trên đường Nguyễn Biểu.

Hình ảnh ô tô gây tai nạn lúc rạng sáng.
Hình ảnh ô tô gây tai nạn lúc rạng sáng.

Các nhân chứng cho biết trước khi xảy ra vụ việc, người điều khiển ô tô điện biển số 51L-763… có mâu thuẫn, cãi nhau với một người trong bàn nhậu. Sau đó, người này lên xe cùng một phụ nữ.

Chiếc ô tô liên tục lùi rồi bất ngờ tăng tốc, chuyển hướng lao về phía trước quán. Phương tiện hất văng 2-3 bàn nhậu đặt phía ngoài, va chạm với nhiều xe máy đang dừng, đỗ trên lề đường và một số phương tiện lưu thông qua khu vực.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến hàng chục người trong quán hoảng hốt tháo chạy. Một người bị gãy chân, nhiều người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Phát hiện hành vi nguy hiểm, người dân cùng khách trong quán hô hoán, tìm cách khống chế tài xế và yêu cầu dừng xe.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô điện bị biến dạng. Khoảng 5 xe máy nằm chồng lên nhau, hư hỏng; bàn ghế cùng nhiều đồ đạc của quán bị xáo trộn.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nhận tin báo, Công an phường Chợ Quán phối hợp Đội CSGT Chợ Lớn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến hiện trường. Lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Biểu để khám nghiệm, đo đạc và thu thập dữ liệu camera phục vụ điều tra.

Cơ quan công an đang lấy lời khai những người liên quan, làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ việc; đồng thời kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tài xế.

Theo Nguyễn Dũng/ Tiền Phong
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#ô tô #tai nạn #TPHCM #quán nhậu #thương tích #điều tra

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