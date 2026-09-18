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Đường Nam Đông - A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ

Xã hội

Đường Nam Đông - A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường Nam Đông - A Lưới (TP Huế) được đầu tư gần 500 tỷ đồng vừa đưa vào khai thác đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Hoàng Lý
Sau đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường Nam Đông - A Lưới (Tỉnh lộ 74) đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở vùi lấp mặt đường. Đất đá cùng những cây cối kích thước lớn từ taluy dương tràn xuống, phủ trên mặt đường. Trong khi đó, tại một số vị trí taluy âm, phần đất phía mép đường bị sạt xuống, có nơi ăn sâu vào phạm vi mặt đường.
Sau đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường Nam Đông - A Lưới (Tỉnh lộ 74) đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở vùi lấp mặt đường. Đất đá cùng những cây cối kích thước lớn từ taluy dương tràn xuống, phủ trên mặt đường. Trong khi đó, tại một số vị trí taluy âm, phần đất phía mép đường bị sạt xuống, có nơi ăn sâu vào phạm vi mặt đường.
Được biết Dự án triển khai trên địa bàn các xã Nam Đông và A Lưới 4 (trước đây thuộc huyện Nam Đông và huyện A Lưới), có tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026. Ngày 24/7, dự án được bàn giao cho UBND TP Huế quản lý, khai thác. Tuy nhiên sau đợt mưa lũ vừa qua tuyến đường đã bị sạt lở nghiêm trọng nhiều vị trí.
Được biết Dự án triển khai trên địa bàn các xã Nam Đông và A Lưới 4 (trước đây thuộc huyện Nam Đông và huyện A Lưới), có tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026. Ngày 24/7, dự án được bàn giao cho UBND TP Huế quản lý, khai thác. Tuy nhiên sau đợt mưa lũ vừa qua tuyến đường đã bị sạt lở nghiêm trọng nhiều vị trí.
Một số điểm sạt lở taluy âm ăn sâu vào phạm vi mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Một số điểm sạt lở taluy âm ăn sâu vào phạm vi mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Qua nắm bắt tình hình ban đầu, trên toàn tuyến từ Km12 đến Km44 theo lý trình đường Nam Đông - A Lưới đã có tới 24 vị trí sạt lở cần được xử lý.
Qua nắm bắt tình hình ban đầu, trên toàn tuyến từ Km12 đến Km44 theo lý trình đường Nam Đông - A Lưới đã có tới 24 vị trí sạt lở cần được xử lý.
Nhiều điểm sạt từ mái taluy dương kèm nhiều cây gỗ lớn sạt xuống tuyến đường.
Nhiều điểm sạt từ mái taluy dương kèm nhiều cây gỗ lớn sạt xuống tuyến đường.
Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP Huế cho biết, trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 10/9 đến 7 giờ ngày 13/9, trên địa bàn xảy ra đợt mưa lớn kéo dài. Đặc biệt tại các khu vực Bạch Mã, Nhâm, Xuân Lộc, A Đớt, mưa lớn gây sạt lở taluy dương, taluy âm tại nhiều vị trí trên tuyến Nam Đông.
Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP Huế cho biết, trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 10/9 đến 7 giờ ngày 13/9, trên địa bàn xảy ra đợt mưa lớn kéo dài. Đặc biệt tại các khu vực Bạch Mã, Nhâm, Xuân Lộc, A Đớt, mưa lớn gây sạt lở taluy dương, taluy âm tại nhiều vị trí trên tuyến Nam Đông.
Trước tình trạng sạt lở, Sở Xây dựng TP Huế có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đường Nam Đông - A Lưới chỉ đạo các nhà thầu phối hợp kiểm tra hiện trường, xác định phạm vi, khối lượng hư hỏng.
Trước tình trạng sạt lở, Sở Xây dựng TP Huế có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đường Nam Đông - A Lưới chỉ đạo các nhà thầu phối hợp kiểm tra hiện trường, xác định phạm vi, khối lượng hư hỏng.
Trước mắt, triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm giao thông, trong đó ưu tiên các vị trí bị đất đá vùi lấp mặt đường, các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và các vị trí sạt taluy âm có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến nền, mặt đường.
Trước mắt, triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm giao thông, trong đó ưu tiên các vị trí bị đất đá vùi lấp mặt đường, các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và các vị trí sạt taluy âm có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến nền, mặt đường.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường, xác định rõ vai trò bảo hành của nhà thầu đối với từng hạng mục công trình cụ thể trong thời gian bảo hành theo quy định. Đồng thời chủ động xây dựng phương án xử lý, khắc phục lâu dài đối với từng vị trí hư hỏng, xác định các hạng mục cần sửa chữa, gia cố, khôi phục và dự kiến giải pháp kỹ thuật, khối lượng thực hiện.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường, xác định rõ vai trò bảo hành của nhà thầu đối với từng hạng mục công trình cụ thể trong thời gian bảo hành theo quy định. Đồng thời chủ động xây dựng phương án xử lý, khắc phục lâu dài đối với từng vị trí hư hỏng, xác định các hạng mục cần sửa chữa, gia cố, khôi phục và dự kiến giải pháp kỹ thuật, khối lượng thực hiện.
Video cận cảnh tuyến đường nhiều điểm bị vùi lấp nghiêm trọng.
Hoàng Lý
#Huế #tuyến đường trăm tỷ sạt lở nghiêm trọng #Đường Nam Đông - A Lưới #Sạt lở đất #Mưa lũ #Dự án đầu tư hạ tầng

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