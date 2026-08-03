Gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, 4 giờ sau tài xế đến Công an làm việc

Một vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô 72 tuổi bị chấn thương sọ não. Đáng chú ý, tài xế ô tô tải đã rời hiện trường.

Khoảng 13h59 ngày 1/8/2026, tại khu vực vòng xuyến Kim Đào, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe mô tô. Sau va chạm, ô tô tải rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, người điều khiển xe mô tô là nam giới 72 tuổi, làm nghề tự do, trú tại tỉnh Bắc Ninh. Sau vụ va chạm, người này bị chấn thương sọ não, phương tiện bị hư hỏng nhẹ. Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô tải đã rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 18h cùng ngày, tức khoảng 4 giờ sau vụ việc, người điều khiển ô tô là nam giới 61 tuổi, trú tại TP Hải Phòng, mới đến cơ quan Công an làm việc và xác nhận có liên quan đến vụ tai nạn.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần đặc biệt lưu ý cách ứng xử ngay sau khi xảy ra tai nạn giao thông. Tai nạn có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, có những trường hợp ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, khi xảy ra va chạm, việc người điều khiển phương tiện dừng xe, hỗ trợ người bị nạn, bảo vệ hiện trường và phối hợp với cơ quan chức năng là yêu cầu quan trọng. Đặc biệt, việc rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn với mục đích trốn tránh trách nhiệm có thể khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau khi gây tai nạn tại vòng xuyến Kim Đào (Bắc Ninh), tài xế ô tô tải rời hiện trường. Cơ quan chức năng cảnh báo không thể bỏ đi để trốn tránh trách nhiệm.

Người điều khiển phương tiện không thể cho rằng việc rời đi sẽ làm mất dấu vết hoặc khiến mình thoát khỏi trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn. Trong trường hợp có người bị thương, việc nhanh chóng hỗ trợ và đưa nạn nhân đi cấp cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chậm trễ trong việc cấp cứu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người bị nạn.

Bên cạnh đó, việc rời khỏi hiện trường cũng có thể gây khó khăn cho công tác xác minh nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn và trách nhiệm của những người liên quan.

Gây tai nạn rồi bỏ đi có thể phải đối mặt với nhiều hậu quả

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện cần dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường trong phạm vi cần thiết, kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu, trình báo cơ quan Công an và ở lại phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định. Việc tự ý rời khỏi hiện trường sau tai nạn, đặc biệt khi có người bị thương, không phải là cách để né tránh trách nhiệm.

Ngoài việc bị xem xét, xử lý đối với lỗi vi phạm giao thông hoặc hành vi gây ra tai nạn, người điều khiển phương tiện còn có thể bị xem xét trách nhiệm đối với hành vi rời khỏi hiện trường theo quy định pháp luật. Do đó, trong mọi tình huống, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh xử lý, ưu tiên việc cứu người và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng thay vì bỏ đi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Khi xảy ra tai nạn, người dân không nên vì lo sợ trách nhiệm mà rời khỏi hiện trường. Việc bỏ đi không làm mất đi trách nhiệm liên quan đến vụ việc, mà ngược lại có thể khiến hậu quả pháp lý trở nên nghiêm trọng hơn nếu hành vi vi phạm được xác định.

Vụ tai nạn tại vòng xuyến Kim Đào, Bắc Ninh đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.