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Xã hội

Lũ sông Nhuệ vẫn trên báo động, các xã, phường không chủ quan

Mực nước sông Nhuệ đang xuống dần, nguy cơ ngập lụt giảm, tuy nhiên các xã, phường ven sông vẫn cần cảnh giác cao độ trước rủi ro còn tiềm ẩn.

Số liệu quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ ghi nhận mực nước trên sông Nhuệ tại trạm thủy văn Đồng Quan liên tục giảm trong những giờ qua; hiện đã xuống dưới báo động III.

Mực nước sông Nhuệ đang xuống. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Mực nước sông Nhuệ đang xuống. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Dự kiến khoảng 9h sáng nay (19/9), mực nước sông Nhuệ xuống mức 4,4m (tương ứng với mức báo động lũ cấp II). Đến 15h chiều cùng ngày, lũ sông Nhuệ có khả năng dưới báo động II là 0,1m.

Dù mực nước sông Nhuệ đang xuống nhưng vẫn ở mức cao. Nguy cơ xảy ra ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng an toàn các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông khu vực ven sông Nhuệ vẫn hiện hữu.

Các xã, phường thuộc lưu vực sông Nhuệ cần đặc biệt lưu ý gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Nhuệ cho biết, ngày 19-9, đơn vị vẫn duy trì 100% cán bộ, người lao động ứng trực, vận hành 115 trạm bơm với 507 tổ máy các loại, phục vụ tiêu thoát nước cho các khu vực dân cư, diện tích canh tác nông nghiệp ven sông Nhuệ.

Với thời tiết được nhận định là không còn mưa lớn và sự vào cuộc tích cực của hàng trăm công nhân ngành thuỷ lợi, mực nước sông Nhuệ trong những giờ tới được nhận định sẽ tiếp tục giảm. Cuộc sống của người dân các xã, phường ven sông sẽ sớm ổn định hơn.

Theo Trọng Tùng/ Hà Nội Mới
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#Sông Nhuệ #ngập lụt #báo động #xã phường #đồng quan #hà nội

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Vào khoảng 3h30 phút - 15h30 ngày 15/9, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương và sông Hoàng Long tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 2; sông Lục Nam và sông Thái Bình tiếp tục xuống báo động 2 và báo động 1.
Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm. Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập còn diễn ra tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới thì tình trạng ngập ở vùng trũng, thấp ven sông sẽ dần được cải thiện. Thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ từ 9-11 ngày, ven sông Tích khoảng 6-8 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 2-4 ngày, sông Nhuệ từ 2-3 ngày.
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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, chiều tối 14/9 đến chiều tối 16/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).
Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 14/9 đến chiều tối 15/9 khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ chiều tối và đêm 15/9 đến ngày 16/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Các chuyên gia cảnh báo, đêm 16/9 đến ngày 17/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 90mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18-19/9. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1. 
 
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Thủ tướng: Tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều

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Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh; Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng.

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Mực nước sông Hồng tại Hà Nội còn tăng, nhưng lên chậm

Mặc dù lũ trên sông Hồng ở Hà Nội đang lên nhanh, nhưng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, người dân ở khu vực nội thành không nên quá hoang mang, lo lắng.

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Muc nuoc song Hong tai Ha Noi con tang, nhung len cham
Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
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