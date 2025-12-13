Hà Nội

Xã hội

Ô tô con bốc cháy dữ dội ở Hà Tĩnh

Đang lưu thông trên Tỉnh lộ 17 (Hà Tĩnh), ô tô con bất ngờ mất lái lao xuống vệ đường, bốc cháy dữ dội.

Hạo Nhiên

Khoảng 0h17’ ngày 13/12, chiếc ô tô Toyota Cross mang BKS: 38A-826.xx do chị Dương Thị L (SN 1982) điều khiển, di chuyển trên Tỉnh lộ 17 (hướng xã Thạch Xuân đi xã Cẩm Duệ), khi đến cột mốc H7/28 tại xã Cẩm Duệ, bất ngờ gặp tai nạn và bốc cháy dữ dội.

image-2.jpg
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe cứu hỏa, 1 xe cứu nạn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để tổ chức dập lửa.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy đã được khống chế. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy rừng ở Nghệ An.

(Nguồn: TTXVN)
