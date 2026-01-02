Hàng trăm công nhân 'nhận quà' đầu năm của CSGT

Món quà bất ngờ mà hàng trăm công nhân 2 công ty đón nhận từ CSGT chính là buổi tuyên truyền về ATGT vô cùng thiết thực.

Sáng 2/1, ngay ngày đầu làm việc năm mới 2026, hàng trăm công nhân thuộc 2 công ty TNHH vận tải Thành Công và Công ty Cổ phần XNK Hoàng Lai (trên địa bàn phường Hiệp Bình, TP HCM) đã được nhiều cán bộ - chiến sĩ Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) phối hợp với Công an phường Hiệp Bình đến tuyên truyền về Luật trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Hàng trăm công nhân 2 công ty trên địa bàn phường Hiệp Bình, TP HCM khá bất ngờ ngày làm việc đầu tiên trong năm 2026...

Khi được lực lượng CSGT đến tận công ty tuyên truyền, phổ biến về Luật ATGT cũng như những kinh nghiệm trong quá trình tham gia giao thông.

Tại 2 đơn vị nói trên, các tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm cũng như những quy định pháp luật về Luật trật tự ATGT. Nhiều thông tin thiết thực, sát thực tế và những tình huống trong quá trình tham gia giao thông dễ phát sinh những mối nguy tìm ẩn về tai nạn giao thông đã được CSGT thông tin ngắn gọn, dễ hiểu.

Cũng tại buổi tuyên truyền, các công nhân đã đặt câu hỏi; nêu tình huống trong quá trình tham gia giao thông và đã được lực lượng CSGT tuyên truyền đầy đủ.

“Thực sự những buổi sinh hoạt, tuyên truyền như thế này rất ý nghĩa với công nhân. Những người thường xuyên tham gia giao thông trên đường”, anh Nguyễn Hoàng Vũ, công nhân công ty Hoàng Lai bày tỏ.

Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, toàn bộ 100% quân số của đội làm việc xuyên Tết để tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền về Luật ATGT.

“Công tác tuyên truyền về Luật ATGT được Đội thực hiện thường xuyên. Chủ yếu để người dân nắm rõ luật ATGT, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Tính mạng con người là trên hết”, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc khẳng định.