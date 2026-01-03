Hà Nội

Xã hội

Nghệ An thu giữ hàng trăm quả pháo bi, nhiều kg pháo tự chế

Trong 3 ngày, Công an xã Bạch Ngọc (Nghệ An) đã phát hiện 3 vụ vi phạm pháo nổ, thu giữ hàng trăm quả pháo bi và nhiều kg pháo tự chế.

Thanh Hà

Ngày 3/1, Công an xã Bạch Ngọc (Nghệ An) thông tin, chỉ trong 3 ngày từ 14 đến 17/12/2025, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3 vụ vi phạm liên quan đến pháo nổ.

Cụ thể, ngày 14/12, trong quá trình tuần tra, Công an xã bắt quả tang N.S.B. (SN 2005), trú tại xã Đô Lương, tàng trữ trái phép 100 quả pháo bi.

images2075221-gen-o-phao1.jpg
Các đối tượng cùng một số tang vật tại cơ quan Công an.

Đến ngày 17/12, lực lượng chức năng phát hiện H.V.P. (SN 2011, trú xã Bạch Ngọc) tàng trữ 2kg pháo tự chế. Mở rộng vụ việc, L.T.T. (SN 2011, xã Đô Lương) tự giác giao nộp thêm 1,8 kg pháo tự chế.

Cùng ngày, N.V.K. (SN 1988, xã Bạch Ngọc) bị lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng do sử dụng pháo hoa nổ trái phép.

images2075222-gen-h-z7374400849484-3c0d72e89e060fc758ee289106714b28.jpg
Tang vật thu giữ.

Công an xã Bạch Ngọc khuyến cáo người dân tuyệt đối không tàng trữ, mua bán, vận chuyển hay sử dụng pháo nổ trái phép. Khi phát hiện hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để được xử lý theo quy định.

#Nghệ An #Công an #pháo bi #pháo tự chế #phát hiện #thu giữ

