Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

CSGT Hà Nội phát hiện nhiều vi phạm nồng độ cồn mức cao trong ngày 2/1

Chiều 2/1, lực lượng CSGT Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Theo Thanh Hà/ Báo Tiền phong
Tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.
Tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Ghi nhận vào chiều 2/1, các đội CSGT đường bộ đã đồng loạt triển khai lực lượng, tổ chức kiểm soát tại nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô.
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô.
Người đi xe đạp kiểm tra nồng độ cồn.
Người đi xe đạp kiểm tra nồng độ cồn.

Tại tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 đã kiểm tra nồng độ cồn đối với hàng trăm tài xế ô tô, xe máy, xe đạp.

Điển hình, tổ công tác phát hiện ông N.C.T (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy chở bạn theo hướng Nguyễn Đình Chiểu - Đại Cồ Việt đã dừng kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, ông T. vi phạm ở mức 0.298 mg/L khí thở.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.
Tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Còn ông N.T.T (trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức dưới 0.25 mg/L khí thở. Nam tài xế trình bày, buổi trưa có uống chén rượu thuốc trong bữa cơm. "Tôi uống lúc 12h, sau vài tiếng tưởng đã hết nồng độ cồn nên mới lấy xe đi có việc. Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm" - ông T. cho biết.

Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản tạm giữ phương tiện.
Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Tại đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, 2 trường hợp tài xế xe máy vi phạm mức trên 0.4 mg/L khí thở; 1 trường hợp người đi xe đạp vi phạm mức 0,25 - 0,4 mg/L khí thở.

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường làm nhiệm vụ.
Lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường làm nhiệm vụ.
Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, qua công tác kiểm tra, trưa 2/1 (tính đến 15h30) kiểm soát 5.369 phương tiện, xử lý 107 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ được duy trì thường xuyên với tinh thần quyết liệt, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, đơn vị thường xuyên bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.

Cơ quan chức năng nhận định, trong các dịp lễ, Tết, một số người dân có thói quen sử dụng rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông do đó khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/ha-noi-csgt-phat-hien-nhieu-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-o-muc-cao-trong-ngay-thu-2-nghi-tet-duong-lich-post1809807.tpo
#Hà Nội #giao thông #vi phạm #nồng độ cồn #CSGT #Tết Dương lịch

Bài liên quan

Xã hội

CSGT xử lý 23 phụ nữ điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản xử lý 2.576 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 23 phụ nữ điều khiển xe máy.

Ngày 29/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong khoảng thời gian từ 12h-14hh và từ 19h-24h ngày 28/12/2025, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương đã kiểm soát 86.137 lượt phương tiện (2.469 xe khách, 5.146 xe tải, 16.086 xe con, 60.482 xe mô tô, 16 xe ô tô chuyên dùng, 1.938 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 2.576 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (01 xe khách, 08 xe tải, 41 xe con, 2.464 xe mô tô, 62 xe thô sơ và phương tiện khác).

cats-2878.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: Cục CSGT).
Xem chi tiết

Xã hội

Không dừng xe đo nồng độ cồn, tài xế tông bị thương 2 CSGT ở Quảng Ninh

Đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển phương tiện lao thẳng về phía cán bộ đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy làm 2 cán bộ CSGT bị thương.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

capture-3070.png
Đối tượng Trần Xuân Vinh tại Cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Tài xế ở Hải Phòng trốn chốt kiểm tra cồn, lộ tàng trữ ma túy

Khi bị dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, một tài xế đã lái xe bỏ chạy. Cảnh sát sau đó phát hiện trên xe có túi nilông chứa chất bột màu trắng, nghi ketamin.

Ngày 15/12, Công an TP Hải Phòng thông tin, lúc 19h ngày 14/12, tại 142 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Hải Phòng, trong quá trình tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, Tổ địa bàn Kiến An - Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng (Phòng Cảnh sát giao thông) phát hiện và ra tín hiệu dừng kiểm tra một xe ô tô màu trắng, nhãn hiệu KIA CERATO, biển kiểm soát 15K-269.62.

7777.jpg
Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép ma tuý.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới