Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên ở Nghệ An có ý định tự chế tạo pháo nổ

Hai thiếu niên trên địa bàn phường Cửa Lò (Nghệ An) vừa bị công an phát hiện, ngăn chặn khi có ý định tự chế tạo pháo nổ trái phép.

Thanh Hà

Ngày 3/1, Công an phường Cửa Lò (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai trường hợp thiếu niên có ý định tự chế tạo pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 23/12/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cửa Lò đã xác minh, làm rõ hai thiếu niên N.V.M. và N.T.T. (cùng SN 2012, trú tại phường Cửa Lò), là học sinh một trường THCS trên địa bàn, có ý định chế tạo pháo nổ với số lượng lớn.

images2075075-gen-h-che-tao-phao.jpg
Công an phường Cửa Lò kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 thiếu niên có ý định tự chế tạo pháo nổ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật liệu và dụng cụ phục vụ việc chế tạo pháo nổ, gồm: 0,7kg bột than; 0,73kg bột natri; 0,9kg bột kali; 1kg bột gỗ; 195 vỏ pháo cuốn (trọng lượng 3,5kg); 200 vỏ nhựa pháo bi (trọng lượng 0,5kg) cùng một số dụng cụ liên quan.

Theo cơ quan Công an, hành vi tự chế tạo pháo nổ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, gây bỏng và thương tích nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Công an phường Cửa Lò khuyến cáo học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời đề nghị các bậc phụ huynh, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường như mua hóa chất lạ, tích trữ vỏ pháo, tìm hiểu cách chế tạo pháo trên mạng xã hội.

Khi phát hiện các hành vi sản xuất, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.

#Nghệ An #Công an #thiếu niên #ngăn chặn #tự chế #pháo nổ

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng tàng trữ pháo 'lậu' ở Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Ngày 01/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Chí Cung (SN: 1964, trú tại thôn 2, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

6955dc933b208.jpg
Đối tượng Trần Chí Cung cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 3 đối tượng ở Nghệ An tàng trữ pháo nổ

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa khởi tố 03 đối tượng về hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo).

Ngày 31/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 03 đối tượng về hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo).

Theo đó, ngày 26/12, tại khu vực đường liên thôn thuộc khối Hồng Liên, phường Vinh Hưng (Nghệ An) Tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đồng chủ trì với Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, kiểm tra 01 đối tượng ôm 01 thùng carton bên trong có 03 khối pháo loại 36 quả.

Xem chi tiết

Xã hội

Mật phục bắt đối tượng vận chuyển 315kg pháo lậu qua biên giới lúc rạng sáng

Quá trình mật phục cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát khống chế đối tượng vận chuyển pháo lậu trên tỉnh lộ 664 đoạn thuộc xã Ia Krái.

Theo thông tin ban đầu, 3h ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Krái đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1999, trú tại phường Diên Hồng) điều khiển ô tô bán tải BKS 81C-227.xx lưu thông trên tỉnh lộ 664 theo hướng từ xã Ia O về xã Ia Krái, nghi vấn chở hàng lậu.

Địa điểm các trinh sát khống chế đối tượng cùng phương tiện là tại Km49 trên tỉnh lộ 664 đoạn thuộc xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới