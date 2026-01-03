Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên ở Nghệ An có ý định tự chế tạo pháo nổ

Hai thiếu niên trên địa bàn phường Cửa Lò (Nghệ An) vừa bị công an phát hiện, ngăn chặn khi có ý định tự chế tạo pháo nổ trái phép.

Ngày 3/1, Công an phường Cửa Lò (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai trường hợp thiếu niên có ý định tự chế tạo pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 23/12/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cửa Lò đã xác minh, làm rõ hai thiếu niên N.V.M. và N.T.T. (cùng SN 2012, trú tại phường Cửa Lò), là học sinh một trường THCS trên địa bàn, có ý định chế tạo pháo nổ với số lượng lớn.

Công an phường Cửa Lò kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 thiếu niên có ý định tự chế tạo pháo nổ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật liệu và dụng cụ phục vụ việc chế tạo pháo nổ, gồm: 0,7kg bột than; 0,73kg bột natri; 0,9kg bột kali; 1kg bột gỗ; 195 vỏ pháo cuốn (trọng lượng 3,5kg); 200 vỏ nhựa pháo bi (trọng lượng 0,5kg) cùng một số dụng cụ liên quan.

Theo cơ quan Công an, hành vi tự chế tạo pháo nổ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, gây bỏng và thương tích nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Công an phường Cửa Lò khuyến cáo học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời đề nghị các bậc phụ huynh, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường như mua hóa chất lạ, tích trữ vỏ pháo, tìm hiểu cách chế tạo pháo trên mạng xã hội.

Khi phát hiện các hành vi sản xuất, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.