Xã hội

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 400 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Một đường dây cá độ bóng đá qua mạng có quy mô "khủng" vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá, bắt 9 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 13/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng đặc biệt lớn, khởi tố 9 đối tượng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Phòng CSHS phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều đối tượng tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố, do Hoàng Duy Ninh (SN 1991, trú xã Chiên Đàn) và Phạm Ngọc Triêm (SN 1982, trú phường Điện Bàn) cầm đầu, tổ chức hoạt động.

Được biết, từ ngày 9 đến 12/12, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an thành phố, huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 10 tổ công tác đồng loạt ra quân phá án.

Kết quả, Phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự 9 đối tượng về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

ca-do-19090964-1.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5/2025 đến nay, Hoàng Duy Ninh đã liên hệ với đối tượng trên mạng xã hội để mua các tài khoản cá độ Super có hạn mức lên đến 1,5 triệu Yen, sau đó chia tách thành hàng trăm tài khoản Master, Agent, Member để phân phối cho các “đầu mối” và con bạc cấp dưới.

Các đối tượng sử dụng trang mạng Bong88, nâng mức quy đổi tiền cá cược từ 6.000 đồng lên 10.000 – 50.000 đồng trên mỗi đơn vị Yen nhằm thu lợi bất chính, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, trung gian chuyển tiền để đối phó với cơ quan Công an.

Bước đầu, Ban chuyên án xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 400 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 9 điện thoại di động, hơn 2.000 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ với tổng số tiền khoảng 3,7 triệu Yen (quy đổi khoảng 80 tỷ đồng), tạm giữ 161 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa hơn 1,5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Lào Cai:

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Lào Cai)
