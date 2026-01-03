Xe khách cháy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, một học sinh tử vong

Xe khách cháy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt tối 2/1, một học sinh tử vong, nguyên nhân đang được điều tra.

Sáng 3/1, lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 cho biết, một vụ cháy xe khách nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, khiến một học sinh tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 23h30 ngày 2/1, tại km 442+900, phía Nam Hầm Thần Vũ, xã Thần Lĩnh, Nghệ An. Chiếc xe khách của nhà xe Trung Hiếu (Hà Tĩnh), lưu thông theo hướng Nam – Bắc, bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Nghệ An điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng một giờ, đám cháy được khống chế, nhưng chiếc xe khách đã cháy rụi hoàn toàn.

Theo đại diện Công ty Phúc Thành Hưng (chủ đầu tư), 10 hành khách trên xe kịp chạy thoát, nhưng một nam sinh lớp 12 (quê Hà Tĩnh) có thể đang ngủ nên không kịp ra ngoài, dẫn đến tử vong.

Sự cố khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng đã phân luồng các phương tiện qua đường N5 Nghi Phương (huyện Nghi Lộc cũ). Nhà xe cũng đã điều xe khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.